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05.04.2025, 20:10

Назван самый полезный весенний продукт

Новости Мира 0 264

Гастроэнтеролог Светлана Крылова выделила спаржу как наиболее полезный сезонный продукт весны. Она отметила, что овощ обладает широким спектром полезных свойств, однако имеет и противопоказания для некоторых категорий людей, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Определить универсально самый полезный продукт весной непросто – всё зависит от состояния здоровья человека, наличия индивидуальных непереносимостей и вкусовых предпочтений. Об этом рассказала гастроэнтеролог, терапевт и ведущий специалист сети клиник «Семейная» Светлана Крылова.

Тем не менее, среди сезонных овощей врач особо выделила спаржу. По её словам, этот продукт богат инулином – природным пребиотиком, который способствует нормализации микрофлоры кишечника, а также содержит клетчатку, фолиевую кислоту, витамины C и E. Все эти элементы необходимы для поддержания здорового пищеварения и нормальной работы желудочно-кишечного тракта.

Крылова подчеркнула, что спаржа хорошо переносится даже людьми с синдромом раздражённого кишечника, что делает её доступным и безопасным вариантом для включения в рацион. Врач рекомендовала употреблять этот овощ как самостоятельное блюдо или добавлять его в салаты. Подготовить спаржу можно различными способами – от варки и жарки до запекания и приготовления на гриле.

Однако, несмотря на все полезные свойства, специалист предостерегла от чрезмерного употребления спаржи людей с заболеваниями почек. Врач отметила, что в составе овоща содержатся пурины – вещества, которые могут спровоцировать развитие подагры. Поэтому в таких случаях перед включением спаржи в рацион стоит проконсультироваться с лечащим врачом.

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