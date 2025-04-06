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05.04.2025, 21:22

Названы 10 причин, из-за которых мужчины теряют интерес на первом свидании

Новости Мира 0 263

На первой встрече мужчины обращают внимание не только на внешность, но и на поведение, речь и эмоциональное состояние женщины. Психолог Татьяна Василькова выделила 10 пунктов, которые могут оттолкнуть мужчину ещё на этапе знакомства, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Вопрос о том, что мужчины замечают на первом свидании и что может их оттолкнуть, стабильно входит в число самых популярных в интернет-поисковиках. Психолог Татьяна Василькова в интервью aif.ru, на которое ссылается Zakon.kz, рассказала, какие нюансы поведения и общения женщины могут испортить первое впечатление и свести к нулю вероятность продолжения общения.

Взгляд

Первое, на что мужчина обращает внимание – это глаза. Если во взгляде есть искра, живость и энергия, это сразу вызывает интерес. Напротив, потухший или отстранённый взгляд может оттолкнуть.

Эмоциональный фон

Мужчины тянутся к женщинам, рядом с которыми чувствуют «химию». Если женщина вызывает у него сильную внутреннюю реакцию, он начнёт воспринимать её как особенную. Это ощущение важнее логических доводов.

Язык тела

Невербальные сигналы – жесты, мимика, манера держаться – многое говорят о человеке. Даже тонкие, едва уловимые проявления женской пластики могут притягивать, если мужчине комфортно находиться рядом.

Интеллект и глубина

Хотя внешность играет роль, она редко становится решающей. Гораздо важнее для мужчины то, насколько мысли и рассуждения женщины совпадают с его представлениями о жизни. Умение говорить по существу и размышлять интересно – ценный плюс.

Речь

Мужчина фиксирует, как женщина строит предложения, каков её тембр, громкость речи и манера говорить. Слишком громкие или неестественные интонации могут восприниматься как раздражающие. Косноязычие или односложные ответы также не производят положительного впечатления.

Уважение к мужчине

Собеседник оценивает, перебивает ли его женщина, интересуется ли его мнением или говорит только о себе. Мужчине важно чувствовать, что он важен и интересен. Женщина, которая деликатно показывает, что готова признать в мужчине лидера, вызывает у него уважение.

Позитивный настрой

Оптимизм и чувство юмора – качества, которые сразу притягивают. Весёлая, лёгкая женщина вдохновляет, с ней проще общаться и строить дальнейшие отношения.

Ухоженность и опрятность

Мужчина смотрит не на модельные параметры, а на общее впечатление: чистая одежда, аккуратная причёска, ухоженность. Достаточно просто быть опрятной, чтобы произвести хорошее впечатление.

Отношение к окружающим

Настоящее отношение человека раскрывается в бытовом взаимодействии, особенно с обслуживающим персоналом. Грубость, хамство или высокомерие могут отпугнуть мужчину даже при привлекательной внешности.

Ощущения рядом с женщиной

Самое важное – как мужчина чувствует себя в компании женщины. Если рядом с ней спокойно, легко и комфортно, он захочет продолжения общения. По сути, мужчина выбирает не столько партнёршу, сколько самого себя в её присутствии.

Как подчёркивает Татьяна Василькова, именно эти факторы в совокупности формируют первое впечатление, которое может либо положить начало отношениям, либо поставить точку ещё на стадии знакомства.

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