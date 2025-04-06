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06.04.2025, 09:10

Wildberries и Ozon ограничат доступ для миллионов пользователей

Новости Мира 0 441

Крупнейшие онлайн-площадки России и СНГ — Wildberries и Ozon — больше не будут обновлять свои мобильные приложения на устройствах с устаревшими операционными системами. Под ограничение попадают гаджеты, работающие на iOS 12, Android 8.0 и более ранних версиях, сообщает Lada.kz со ссылкой на портал Finratings.kz.

Фото: overclockers.ru
Фото: overclockers.ru

Новость вызвала волну обсуждений в социальных сетях, особенно среди владельцев старых смартфонов. Разбираемся, почему маркетплейсы приняли такое решение и какие есть альтернативы для пользователей.

1. Безопасность пользователей — приоритет №1

Главной причиной отказа от поддержки старых ОС компании называют стремление к защите личных данных.

  • Устаревшие ОС больше не обновляются. Apple и Google уже прекратили выпускать патчи безопасности для iOS 12 и Android 8.

  • Растёт риск кибератак. Уязвимости в старых системах делают их лёгкой мишенью для хакеров.

  • Ответственность перед клиентами. Маркетплейсы обрабатывают миллионы заказов и банковских данных, поэтому надёжность приложений — критически важна.

2. Поддержка старых систем — неоправданные расходы

Разработка и тестирование мобильных приложений под каждую версию ОС требует значительных ресурсов. Содержать поддержку платформ, которыми пользуется всё меньше людей, становится невыгодно.

  • Старые устройства тормозят развитие. Они не справляются с новыми функциями и мешают внедрению инноваций.

  • Переход на современные технологии невозможен. Устаревшие ОС просто не поддерживают необходимый функционал.

3. Урезанный пользовательский опыт на старых ОС

Операционные системы iOS 12 и Android 8.0 были выпущены более пяти лет назад и не соответствуют современным требованиям.

  • Функции работают нестабильно или не работают вовсе. Это касается покупок, оплаты, отслеживания доставки и push-уведомлений.

  • Пользователь теряет удобство. На старых устройствах невозможно получить полноценный функционал приложений.

Что делать владельцам устаревших смартфонов?

Пользователям, чьи устройства не поддерживают современные версии ОС, маркетплейсы предлагают следующие решения:

  1. Обновить операционную систему — если модель смартфона это позволяет.

  2. Перейти на веб-версию сайтов.
    И Wildberries, и Ozon имеют адаптированные под мобильные браузеры версии, которые позволяют:

    • оформлять заказы,

    • отслеживать покупки,

    • получать доступ ко всем ключевым функциям.

Это может быть менее удобно, чем в приложении, но вполне рабочая альтернатива.

Неудобно, но необходимо

Для некоторых пользователей — особенно в регионах и среди пожилых людей — обновление устройства может быть затруднительным по финансовым или техническим причинам. Однако компании подчёркивают: речь идёт о безопасности миллионов клиентов.

Общая практика в IT-индустрии

Отключение поддержки старых ОС — не исключение, а давно устоявшаяся норма. Аналогичные меры уже давно применяют:

  • Apple,

  • Google,

  • WhatsApp,

  • TikTok,

  • Instagram и другие.

Это позволяет:

  • улучшать стабильность приложений,

  • повышать уровень безопасности,

  • сосредоточить ресурсы на новых продуктах и функциях.

Итог: временные трудности — ради долгосрочной безопасности

Решение Wildberries и Ozon может доставить неудобства владельцам старых смартфонов. Но в стратегическом плане это шаг вперёд — ради:

  • защиты личных данных,

  • технического прогресса платформ,

  • соответствия современным стандартам.

- Если обновить устройство пока не получается — используйте веб-версию.
- Но в перспективе стоит подумать об обновлении гаджета — ради комфорта и безопасности.

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