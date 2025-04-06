Wildberries и Ozon ограничат доступ для миллионов пользователей

Крупнейшие онлайн-площадки России и СНГ — Wildberries и Ozon — больше не будут обновлять свои мобильные приложения на устройствах с устаревшими операционными системами. Под ограничение попадают гаджеты, работающие на iOS 12, Android 8.0 и более ранних версиях, сообщает Lada.kz со ссылкой на портал Finratings.kz.
Новость вызвала волну обсуждений в социальных сетях, особенно среди владельцев старых смартфонов. Разбираемся, почему маркетплейсы приняли такое решение и какие есть альтернативы для пользователей.
Главной причиной отказа от поддержки старых ОС компании называют стремление к защите личных данных.
Устаревшие ОС больше не обновляются. Apple и Google уже прекратили выпускать патчи безопасности для iOS 12 и Android 8.
Растёт риск кибератак. Уязвимости в старых системах делают их лёгкой мишенью для хакеров.
Ответственность перед клиентами. Маркетплейсы обрабатывают миллионы заказов и банковских данных, поэтому надёжность приложений — критически важна.
Разработка и тестирование мобильных приложений под каждую версию ОС требует значительных ресурсов. Содержать поддержку платформ, которыми пользуется всё меньше людей, становится невыгодно.
Старые устройства тормозят развитие. Они не справляются с новыми функциями и мешают внедрению инноваций.
Переход на современные технологии невозможен. Устаревшие ОС просто не поддерживают необходимый функционал.
Операционные системы iOS 12 и Android 8.0 были выпущены более пяти лет назад и не соответствуют современным требованиям.
Функции работают нестабильно или не работают вовсе. Это касается покупок, оплаты, отслеживания доставки и push-уведомлений.
Пользователь теряет удобство. На старых устройствах невозможно получить полноценный функционал приложений.
Пользователям, чьи устройства не поддерживают современные версии ОС, маркетплейсы предлагают следующие решения:
Обновить операционную систему — если модель смартфона это позволяет.
Перейти на веб-версию сайтов.
И Wildberries, и Ozon имеют адаптированные под мобильные браузеры версии, которые позволяют:
оформлять заказы,
отслеживать покупки,
получать доступ ко всем ключевым функциям.
Это может быть менее удобно, чем в приложении, но вполне рабочая альтернатива.
Для некоторых пользователей — особенно в регионах и среди пожилых людей — обновление устройства может быть затруднительным по финансовым или техническим причинам. Однако компании подчёркивают: речь идёт о безопасности миллионов клиентов.
Отключение поддержки старых ОС — не исключение, а давно устоявшаяся норма. Аналогичные меры уже давно применяют:
Apple,
Google,
WhatsApp,
TikTok,
Instagram и другие.
Это позволяет:
улучшать стабильность приложений,
повышать уровень безопасности,
сосредоточить ресурсы на новых продуктах и функциях.
Решение Wildberries и Ozon может доставить неудобства владельцам старых смартфонов. Но в стратегическом плане это шаг вперёд — ради:
защиты личных данных,
технического прогресса платформ,
соответствия современным стандартам.
- Если обновить устройство пока не получается — используйте веб-версию.
- Но в перспективе стоит подумать об обновлении гаджета — ради комфорта и безопасности.
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