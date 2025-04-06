В Великобритании сотрудника детской защиты задержали по подозрению в педофилии

Депутат британской Лейбористской партии Дэн Норрис был временно исключён из партийных рядов после задержания по подозрению в сексуализированном насилии над детьми, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото с сайта dzen.ru

В Великобритании разгорелся скандал вокруг депутата Лейбористской партии Дэна Норриса, которого задержали по подозрению в нескольких эпизодах сексуализированного насилия в отношении несовершеннолетних. Как сообщает британская газета The Sun, политика задержали 4 апреля 2025 года.

Сразу после получения информации о задержании партийное руководство Лейбористской партии приняло решение о временном исключении Норриса из своих рядов. Представитель политической силы подтвердил, что меры были приняты немедленно, в соответствии с установленными нормами этики и поведения.

Примечательно, что 65-летний Дэн Норрис ранее сотрудничал с Национальным обществом по предотвращению жестокого обращения с детьми – организацией, призванной защищать права несовершеннолетних и оказывать поддержку пострадавшим от насилия.

По информации правоохранительных органов, преступления, в совершении которых подозревается Норрис, могли иметь место в течение двух десятилетий – в 2000-х и 2020-х годах.