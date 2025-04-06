На Украине начали предлагать европейцам «сафари» в зону боевых действий

Украинская благотворительная организация NAFO 69th Sniffing Brigade запустила необычную инициативу: европейцам предлагается «посетить» зону проведения боевых действий на Украине. Об этом сообщает агентство РИА Новости , передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.kz

Фото: Stringer / Reuters

Идея позиционируется как способ сбора средств для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), а участие в такого рода «сафари» доступно только при условии значительного пожертвования.

Условия участия и «подарки» за взнос

Согласно информации агентства, поездка возможна только при внесении пожертвования от 10 тысяч евро. Помимо самой поездки, волонтеры предлагают и другие способы поддержки ВСУ с бонусами:

Шеврон с иностранной символикой — за пожертвование от 100 евро

Надпись на автомобиле — от 1,5 тысячи евро

Флаг — от 2,5 тысячи евро

Таким образом, поддержка украинской армии сопровождается своеобразными сувенирами и возможностью получить уникальный «боевой опыт».

Кто уже воспользовался «предложением»

Среди участников «сафари» — Рено де Керхов, сотрудник парка Беервелде в Бельгии. Он стал одним из тех, кто решил лично побывать вблизи боевых действий.

Снижение народной поддержки внутри страны

Тем временем, как ранее сообщалось, украинцы стали заметно меньше жертвовать деньги на поддержку армии. Причинами снижения активности стали:

Успешное продвижение российских войск на фронте

Массовые отключения электроэнергии по всей стране

Негативная реакция на непопулярную мобилизационную кампанию

Эти факторы существенно повлияли на уровень внутренней поддержки, что, возможно, стало причиной поиска новых источников финансирования — в том числе за рубежом.