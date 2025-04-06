Эксперт объяснила, как с помощью питания поддерживать вес

Сбалансированный рацион помогает контролировать вес и сохранять хорошее самочувствие без жёстких ограничений. Специалист Роскачества Марьям Давлекамова рассказала, какие продукты стоит включить в ежедневное меню и как избежать дефицита питательных веществ, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

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Сохранение нормального веса и поддержание физического здоровья во многом зависят от сбалансированного питания. Об этом в беседе с Лентой.ру заявила руководитель центра компетенций Роскачества по функциональному питанию Марьям Давлекамова. Она подчеркнула, что правильный рацион должен обеспечивать организм как макро-, так и микронутриентами, необходимыми для его полноценной работы.

По словам эксперта, в питание необходимо включать белки, пищевые волокна, витамины и минералы. При этом важно избегать дефицита этих веществ, поскольку он может привести к развитию алиментарно-зависимых заболеваний – болезней, возникающих из-за нехватки полезных компонентов в рационе. В то же время следует ограничивать потребление сахара, соли и трансжиров, которые оказывают негативное влияние на здоровье.

Особую опасность, по мнению Давлекамовой, представляют простые углеводы с высоким гликемическим индексом. Их избыток приводит к увеличению калорийности рациона и одновременно – к дефициту важных нутриентов. Аналогичное влияние оказывают и продукты с высоким содержанием жиров, способствуя накоплению лишней массы и ухудшению общего состояния организма.

Как отметила специалист, сохранить баланс в питании можно с помощью грамотно составленного меню и функциональных продуктов. В рацион рекомендуется включать цельнозерновые злаки, бобовые, овощи, зелень, нежирное мясо, рыбу, яйца, молочные продукты без сахара и с низким содержанием жира, а также орехи. Дополнительно стоит использовать функциональные продукты – такие, которые содержат не менее 15% от суточной нормы полезных веществ в одной порции. Они обеспечивают питательность без лишних калорий.

Марьям Давлекамова подчеркнула, что у городского жителя ежедневные энергозатраты составляют в среднем от 1800 до 2400 килокалорий и с возрастом этот показатель снижается. Поэтому особенно важно обращать внимание на состав продуктов, контролировать потребление калорий, белков, жиров и углеводов, заменять высококалорийные продукты на более полезные альтернативы и добавлять в меню блюда с высокой пищевой ценностью.

Также эксперт порекомендовала выбирать функциональные аналоги популярных продуктов, которые сочетают вкус и насыщенность витаминами, минералами, клетчаткой и белком. Такой подход, по её словам, поможет сформировать полноценный и сбалансированный рацион, способствующий не только поддержанию веса, но и укреплению здоровья в целом.