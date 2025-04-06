Россиянин пытался задавить судебного пристава из-за миллионного долга по ЖКХ

Житель Красноярска, накопивший почти миллион тенге долга за коммунальные услуги, попытался сбежать от судебных приставов и совершил наезд на сотрудницу ведомства. Инцидент произошёл при попытке его задержания по месту жительства, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Иллюстративное фото: Pixabay

Как сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Kras Mash, в Красноярске мужчина, задолжавший крупную сумму за жилищно-коммунальные услуги, пошёл на отчаянные меры, чтобы избежать ответственности. В момент задержания судебными приставами он попытался скрыться и едва не совершил наезд на сотрудницу Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

По информации источника, житель города длительное время игнорировал оплату коммунальных счетов, в результате чего задолженность достигла почти одного миллиона рублей. Несмотря на то что ранее он более 20 раз привлекался к административной ответственности, мужчина так и не предпринял действий по погашению долга.

Сотрудники ФССП прибыли к нему домой для принудительного исполнения решения суда. Увидев приставов, мужчина заперся в своём автомобиле, после чего попытался на нём уехать. Когда одна из сотрудниц службы преградила дорогу машине, должник направил транспортное средство прямо на неё, намереваясь прорваться через оцепление.

К счастью, инцидент не закончился трагически – мужчину удалось оперативно задержать. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нападения на должностное лицо при исполнении служебных обязанностей.