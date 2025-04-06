Стало известно о наследстве Паши Техника

Стало известно, что российский рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев), скончавшийся 4 апреля, оставил своему шестилетнему сыну Ивану значительное наследство — несколько квартир в Москве. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на URA.RU.
Еще при жизни артист приобрел для сына четырехкомнатную квартиру площадью 80 квадратных метров в одном из столичных жилых комплексов. Это решение он принял по совету своей бывшей супруги Евы Карицкой. Точная локация объекта не раскрывается.
Кроме того, на имя Ивлева были зарегистрированы квартиры в районах Перово и Некрасовка — на востоке Москвы. Также в его собственности находилось жилье в 17-этажном панельном доме на Совхозной улице, недалеко от станции метро «Люблино».
Вся недвижимость, принадлежавшая рэперу, по закону перейдёт его сыну Ивану, как единственному наследнику.
Паша Техник умер 4 апреля на 41-м году жизни. Незадолго до этого он находился в состоянии искусственной комы в одной из больниц Таиланда — после отравления неизвестными веществами. Спасти музыканта не удалось.
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