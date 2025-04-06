18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.34
556.34
5.97
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
06.04.2025, 13:14

Стало известно о наследстве Паши Техника

Новости Мира 0 902

Стало известно, что российский рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев), скончавшийся 4 апреля, оставил своему шестилетнему сыну Ивану значительное наследство — несколько квартир в Москве. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на URA.RU.

Фото: @techniquepashalive
Фото: @techniquepashalive

Квартира в новостройке — по совету бывшей жены

Еще при жизни артист приобрел для сына четырехкомнатную квартиру площадью 80 квадратных метров в одном из столичных жилых комплексов. Это решение он принял по совету своей бывшей супруги Евы Карицкой. Точная локация объекта не раскрывается.

Недвижимость в разных районах столицы

Кроме того, на имя Ивлева были зарегистрированы квартиры в районах Перово и Некрасовка — на востоке Москвы. Также в его собственности находилось жилье в 17-этажном панельном доме на Совхозной улице, недалеко от станции метро «Люблино».

Единственный наследник

Вся недвижимость, принадлежавшая рэперу, по закону перейдёт его сыну Ивану, как единственному наследнику.

Трагическая смерть

Паша Техник умер 4 апреля на 41-м году жизни. Незадолго до этого он находился в состоянии искусственной комы в одной из больниц Таиланда — после отравления неизвестными веществами. Спасти музыканта не удалось.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
В Казахстане хотят изменить правила пенсионных выплатНовости Казахстана
13.03.2025, 11:47 0

Последние комментарии

< >
Список и контакты баз отдыха Актау
MelvinKeshy → [url=https://rutube.ru/channel/35006437/]Новости[/url]
Гибнут лебеди на побережье Каспия: экологи Мангистау взяли пробы воды
Aqtau_2023 → Экологам можно не напрягаться. Всё равно напишут что лебеди устали летать, вот и погибли. Виновных нет.
Как жители Актау смогут онлайн посмотреть праздничный концерт
bekenova → Дыбысы жоқ
Токаев и Урсула фон дер Ляйен обсудили визовый режим и редкоземельные ресурсы
Pluto 9701 → Европа привезла мыльные пузыри в обмен на наши природные ресурсы и облизывать наше чиновничество.
АНК ответила на громкие слухи о воссоединении Казахстана с Россией
дорожник → OpenSuser, да никто и не спорит. Независимость это самое главное