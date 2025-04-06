Стало известно о наследстве Паши Техника

Стало известно, что российский рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев), скончавшийся 4 апреля, оставил своему шестилетнему сыну Ивану значительное наследство — несколько квартир в Москве. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на URA.RU.

Фото: @techniquepashalive

Квартира в новостройке — по совету бывшей жены

Еще при жизни артист приобрел для сына четырехкомнатную квартиру площадью 80 квадратных метров в одном из столичных жилых комплексов. Это решение он принял по совету своей бывшей супруги Евы Карицкой. Точная локация объекта не раскрывается.

Недвижимость в разных районах столицы

Кроме того, на имя Ивлева были зарегистрированы квартиры в районах Перово и Некрасовка — на востоке Москвы. Также в его собственности находилось жилье в 17-этажном панельном доме на Совхозной улице, недалеко от станции метро «Люблино».

Единственный наследник

Вся недвижимость, принадлежавшая рэперу, по закону перейдёт его сыну Ивану, как единственному наследнику.

Трагическая смерть

Паша Техник умер 4 апреля на 41-м году жизни. Незадолго до этого он находился в состоянии искусственной комы в одной из больниц Таиланда — после отравления неизвестными веществами. Спасти музыканта не удалось.