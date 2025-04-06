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06.04.2025, 14:34

Первого в мире киберконя создали в Японии: он способен выдерживать вес взрослого человека

Новости Мира 0 469

Компания Kawasaki презентовала уникальную разработку – роботизированного коня Corleo, способного перевозить взрослого человека и преодолевать сложные участки местности. Новинка работает на водородном двигателе и управляется искусственным интеллектом, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: X / Rainmaker1973
Фото: X / Rainmaker1973

В Японии представлен первый в мире киберконь, созданный инженерами компании Kawasaki. Устройство получило название Corleo и было продемонстрировано на международной выставке Osaka Kansai Expo.

Новый роботизированный транспорт, внешне напоминающий смесь квадроцикла и механического животного, способен выдерживать вес взрослого всадника и перемещаться по любому типу ландшафта – от горных до заснеженных участков. Разработчики позиционируют его как средство передвижения будущего, сочетающее экологичность, устойчивость и функциональность.

Corleo оснащён 150-кубовым водородным двигателем, который вырабатывает электроэнергию для питания приводов на каждой из четырёх ног. За управление отвечает встроенный искусственный интеллект, анализирующий положение устройства в пространстве и отвечающий за балансировку и безопасность пользователя.

Для ночных поездок предусмотрена система проекции дорожных маркеров, обеспечивающая точное и безопасное движение. Кроме того, приборная панель отображает данные о маршруте, уровне водорода и других технических параметрах. Уникальные копыта киберконя адаптируются к различным типам поверхности, обеспечивая устойчивость на неровной или скользкой дороге.

Задние ноги Corleo двигаются независимо от передних, что позволяет устройству поглощать удары и сохранять устойчивость при передвижении. Управление осуществляется с помощью смещения веса всадника, а длина стремени регулируется для комфортной посадки.

По информации Kawasaki, коммерческий выпуск киберконей намечен не ранее 2050 года. Стоимость серийной версии пока не раскрывается, но разработка уже вызвала интерес со стороны как исследователей, так и потенциальных пользователей, включая службы спасения и туристические компании.

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