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06.04.2025, 15:13

200-рублевые купюры начали продавать за миллионы

Новости Мира 0 575

В России 200-рублевые купюры, выпущенные всего несколько лет назад, начали выставлять на продажу по ценам, исчисляющимся сотнями тысяч и даже миллионами рублей. Как объясняет эксперт в области нумизматики Александр Якушечкин, столь высокая стоимость связана с редкими особенностями дизайна и серийным номером банкнот. Об этом сообщает РИА Новости, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Необычное изображение: лишняя колонна увеличила стоимость

Банкнота номиналом 200 рублей появилась в обращении в 2017 году. На ней изображены архитектурные достопримечательности Крыма. Однако недавно одну из таких купюр выставили на продажу за 2 миллиона рублей. Продавец утверждает, что редкость заключается не только в «красивом» номере, но и в необычном элементе дизайна — на банкноте можно различить часть шестой колонны античного храма, которая в стандартной версии должна быть скрыта.

«На обычной купюре изображены пять колонн. Но на редком экземпляре видна еще и шестая, что является результатом смещения при печати. Это не разновидность банкноты, а отклонение от стандартного размещения изображения. Клише изначально включает шесть колонн, но шестая должна выходить за пределы печатной области», — пояснил Якушечкин.

Редкие серии и «образцы» — еще один повод для ажиотажа

Ценность также представляют купюры определённых серий. В обращение массово поступали банкноты с серией «АА», но ранее была выпущена ограниченная партия с серией «АВ». Эти банкноты предназначались исключительно для нужд АО «Гознак» и внутреннего использования.

Кроме того, существуют экземпляры с пометкой «образец», которые изготавливались для выставок и презентаций. Некоторые из них также появляются на онлайн-площадках, однако Якушечкин предупреждает: не исключено, что среди них могут встречаться подделки.

Банк России готовит новые банкноты

Отметим, что в ближайшие годы в России планируют обновить дизайн банкнот номиналом 10, 50 и 500 рублей. Как ранее сообщал Банк России, выбор символов для новых купюр будет проводиться более открыто. Планируется, что новые банкноты поступят в обращение до 2028 года.=

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