Названы продукты, которые помогают сохранить молодость

Сбалансированный рацион с включением определённых продуктов может замедлить процессы старения и поддержать здоровье кожи и волос. Наиболее полезные нутрициолог Карина Газетдинова, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

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Как пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости, нутрициолог Карина Газетдинова рассказала о продуктах, которые способствуют сохранению молодости и внешней привлекательности. По её словам, правильное питание может заметно повлиять на состояние кожи, волос и общее самочувствие.

В число наиболее эффективных для замедления старения продуктов специалист включила морковь, красное вино, лосось, зелёный чай, куркуму, жирную рыбу и яйца.

Морковь, как пояснила Газетдинова, богата бета-каротином, который в организме преобразуется в витамин A. Этот витамин необходим для обновления клеток кожи и помогает поддерживать её молодость, эластичность и здоровый внешний вид.

Особое внимание нутрициолог уделила красному вину. По её словам, в умеренных количествах оно может быть полезным за счёт содержания ресвератрола – антиоксиданта, обладающего выраженными противовоспалительными свойствами. Ресвератрол способствует защите клеток от окислительного стресса, стимулирует выработку коллагена и тем самым помогает замедлить процессы старения кожи.

Также эксперт выделила лосось как продукт, богатый омега-3 жирными кислотами, которые улучшают кровообращение и увлажняют кожу головы. В лососе содержатся и витамины группы B, укрепляющие волосы и препятствующие их выпадению.

Газетдинова подчеркнула, что включение этих продуктов в повседневный рацион способствует не только внешнему омоложению, но и общему укреплению организма. Однако, как и в любом вопросе питания, важно соблюдать меру и учитывать индивидуальные особенности здоровья.