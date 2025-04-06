Эксперт рассказала о частых ошибках начинающих спортсменов

Попытка сразу тренироваться слишком интенсивно – одна из главных ошибок начинающих спортсменов. Эксперт Ксения Гуфранова объяснила, почему важно начинать с малого, выбирать приятные форматы активности и планировать занятия заранее, передает Lada.kz со ссылкой на Известия .

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Главной ошибкой, которую совершают начинающие спортсмены, является стремление к слишком активному старту – частые и интенсивные тренировки, которые быстро приводят к физическому и эмоциональному выгоранию.

Ксения Гуфранова, соосновательница международной сети студий балета и растяжки LEVITA, отметила, что для устойчивого внедрения спорта в повседневную жизнь важно ставить акцент на регулярность, а не на продолжительность или сложность занятий. «Не стоит сразу устраивать многочасовые тренировки или заполнять весь календарь спортом. Лучше начать с 10-15 минут в день, чтобы тело постепенно адаптировалось к нагрузке», - пояснила она.

При этом заниматься необязательно только в тренажерном зале. Специалист рекомендует выбирать форматы, которые приносят удовольствие: будь то фитнес, йога, танцы, плавание, бег или боевые искусства. По её словам, именно положительные эмоции от процесса помогут быстрее встроить физическую активность в образ жизни.

Гуфранова также посоветовала относиться к тренировкам как к важной части расписания, сравнимой с рабочими задачами или личными встречами. Она порекомендовала заранее планировать, где и когда будет проходить занятие, и придерживаться этого графика.

Социальная поддержка – ещё один ключ к успеху. Если в окружении есть близкие, увлечённые спортом, это значительно повышает мотивацию. В противном случае можно найти единомышленников в спортклубе, на танцевальных курсах или в беговом сообществе. «Групповая динамика создаёт чувство ответственности и помогает не сдаваться», - считает эксперт.

Гуфранова также акцентировала внимание на необходимости фиксации прогресса: делать фото до и после, записывать параметры тела, следить за улучшением времени пробежек или количеством повторений в упражнениях. Это помогает видеть реальный результат и укреплять мотивацию.

Кроме того, она рекомендовала участвовать в мероприятиях, связанных с видом физической активности: танцевальных фестивалях, марафонах, заплывах или йога-ретритах. «Такие события позволяют ощутить результаты своих усилий, открывают новые возможности и вдохновляют на дальнейшее развитие», - добавила она.