Советская актриса погибла при пожаре в Москве

В результате пожара в жилом доме в центре Москвы погибла 74-летняя актриса Людмила Суворкина. Тело артистки обнаружили после тушения огня в её квартире, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru .

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Ссылаясь на данные MK.RU, издание сообщает, что вечером 5 апреля в центре Москвы произошёл пожар в шестиэтажном жилом доме на улице Лесной. По данным российских СМИ, в результате трагедии погибла советская актриса Людмила Суворкина, известная по роли в фильме «Центровой из поднебесья».

По предварительной информации, возгорание произошло в квартире на одном из этажей. Общая площадь пожара составила около 20 квадратных метров. После ликвидации огня сотрудники экстренных служб обнаружили в помещении обугленное тело женщины – ею оказалась Людмила Суворкина. Известно, что актриса проживала в трёхкомнатной квартире одна.

Соседи рассказали, что артистка вела замкнутый образ жизни и почти не общалась с окружающими. Причины пожара в настоящее время выясняются, ведётся проверка.

Людмила Суворкина родилась 25 января 1951 года в городе Кинешме. После окончания ГИТИСа она начала театральную карьеру в Туле и Челябинске, а с 1978 года работала в Малом театре. Также она стала основателем детского театра «Голубятня», активно участвовала в театральной педагогике и снялась в нескольких известных фильмах, включая «Дети Ванюшина», «Недоросль» и «Француз».