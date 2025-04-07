В московском метро мужчина ударил девушку за шаурму

В московском метро пассажир ударил девушку за то, что она ела шаурму в вагоне поезда, передает Lada.kz со ссылкой на Msk1.ru .

Фото: Pixabay

Как передаёт Telegram-канал «Подслушано Метро Москвы», мужчина применил силу в отношении девушки, которая ела шаурму в вагоне поезда.

По словам очевидцев, всё началось с резкой претензии со стороны мужчины: его возмутило, что девушка достала еду и начала есть. Когда она откусила кусок, мужчина ударил её по руке, из-за чего из лаваша выпал лист салата. Один из пассажиров решил вступиться за девушку, но в ответ услышал гневную тираду о «нормах приличия».

Еще кастрюлю достань, [блин], и ешь здесь подливку, [блин]. Ты [сумасшедший], что ли? Столовую нашел здесь или не понимаешь? Десять раз уже объясняю. Иди [на фиг] отсюда. Пусть эта мадам пересядет, - ответил пассажир молодому человеку, который решил вступиться за девушку.

Девушка не ответила агрессору и, как видно на кадрах, не вступала с ним в конфликт.

Ситуация вызвала активное обсуждение в социальных сетях. Одни пользователи выразили мнение, что приём пищи в общественном транспорте – это проявление неуважения к окружающим. Другие, напротив, заявили, что насилие недопустимо ни при каких обстоятельствах.