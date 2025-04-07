Спасательный вертолет с пожилой пациенткой потерпел крушение в Японском море

Вертолет японской спасательной службы упал в Японское море недалеко от острова Цусима. В результате аварии погибла 86-летняя пациентка, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

В Японии спасательный вертолет потерпел крушение во время транспортировки пациентки в медицинское учреждение. По данным японской телекомпании NHK, трагедия произошла над Японским морем, вблизи острова Цусима. На борту находились 86-летняя женщина, врач, её родственник и трое членов экипажа.

По предварительным данным, пожилая пациентка погибла, а двое других пассажиров – врач и родственник – были найдены в состоянии остановки сердца и дыхания, что в Японии приравнивается к клинической смерти. Спасатели уточняют, что только врачи могут официально подтвердить смерть.

Трое членов экипажа были обнаружены в сознании и доставлены в больницу. Их состояние оценивается как стабильное.

Причины крушения на данный момент не установлены. Известно, что связь с воздушным судном прервалась примерно в 10 километрах от аэропорта, где он должен был приземлиться. В поисково-спасательной операции участвовали сотрудники береговой охраны.

Иностранные СМИ сообщают, что вертолет был найден в море.