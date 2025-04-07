Найден способ избежать преждевременную смерть

Даже если заниматься спортом всего пару раз в неделю, но при этом достигать рекомендуемых 150 минут физической активности, риск преждевременной смерти заметно снижается. К такому выводу пришли учёные, проанализировав данные более 93 тысяч человек. Исследование опубликовано на сайте Американской кардиологической ассоциации (AHA), сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru
Для анализа добровольцев разделили на три группы:
"Выходные спортсмены" — тренируются только 1–2 раза в неделю, но соблюдают норму в 150 минут;
Регулярно активные — распределяют физическую нагрузку в течение всей недели;
Малоактивные — не достигают рекомендованного уровня активности.
Оказалось, что даже нерегулярная физическая активность, если она достигает нужного объёма, даёт ощутимую пользу:
Снижение общей смертности — на 32%;
Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний — на 31%;
Снижение риска смерти от рака — на 21%.
У тех, кто занимался в течение всей недели, показатели оказались чуть ниже:
Общая смертность — снижена на 26%;
Сердечно-сосудистые заболевания — на 24%;
Онкология — на 13%.
Ранее считалось, что только постепенные и регулярные тренировки дают максимальный эффект. Однако данные исследования показали: ключевым фактором является общий объём активности, а не её частота.
150 минут физической нагрузки в неделю — это минимальный порог, который помогает существенно продлить жизнь, даже если вы тренируетесь только по выходным.
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