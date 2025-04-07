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07.04.2025, 07:31

Найден способ избежать преждевременную смерть

Новости Мира 0 601

Даже если заниматься спортом всего пару раз в неделю, но при этом достигать рекомендуемых 150 минут физической активности, риск преждевременной смерти заметно снижается. К такому выводу пришли учёные, проанализировав данные более 93 тысяч человек. Исследование опубликовано на сайте Американской кардиологической ассоциации (AHA), сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Shutterstock / Fotodom
Фото: Shutterstock / Fotodom

Кого и как исследовали

Для анализа добровольцев разделили на три группы:

  • "Выходные спортсмены" — тренируются только 1–2 раза в неделю, но соблюдают норму в 150 минут;

  • Регулярно активные — распределяют физическую нагрузку в течение всей недели;

  • Малоактивные — не достигают рекомендованного уровня активности.

Результаты удивили исследователей

Оказалось, что даже нерегулярная физическая активность, если она достигает нужного объёма, даёт ощутимую пользу:

  • Снижение общей смертности — на 32%;

  • Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний — на 31%;

  • Снижение риска смерти от рака — на 21%.

У тех, кто занимался в течение всей недели, показатели оказались чуть ниже:

  • Общая смертность — снижена на 26%;

  • Сердечно-сосудистые заболевания — на 24%;

  • Онкология — на 13%.

Главное — соблюдать норму

Ранее считалось, что только постепенные и регулярные тренировки дают максимальный эффект. Однако данные исследования показали: ключевым фактором является общий объём активности, а не её частота.

150 минут физической нагрузки в неделю — это минимальный порог, который помогает существенно продлить жизнь, даже если вы тренируетесь только по выходным.

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