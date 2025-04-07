Найден способ избежать преждевременную смерть

Даже если заниматься спортом всего пару раз в неделю, но при этом достигать рекомендуемых 150 минут физической активности , риск преждевременной смерти заметно снижается. К такому выводу пришли учёные, проанализировав данные более 93 тысяч человек . Исследование опубликовано на сайте Американской кардиологической ассоциации (AHA), сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

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Кого и как исследовали

Для анализа добровольцев разделили на три группы:

"Выходные спортсмены" — тренируются только 1–2 раза в неделю, но соблюдают норму в 150 минут;

Регулярно активные — распределяют физическую нагрузку в течение всей недели;

Малоактивные — не достигают рекомендованного уровня активности.

Результаты удивили исследователей

Оказалось, что даже нерегулярная физическая активность, если она достигает нужного объёма, даёт ощутимую пользу:

Снижение общей смертности — на 32% ;

Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний — на 31% ;

Снижение риска смерти от рака — на 21%.

У тех, кто занимался в течение всей недели, показатели оказались чуть ниже:

Общая смертность — снижена на 26% ;

Сердечно-сосудистые заболевания — на 24% ;

Онкология — на 13%.

Главное — соблюдать норму

Ранее считалось, что только постепенные и регулярные тренировки дают максимальный эффект. Однако данные исследования показали: ключевым фактором является общий объём активности, а не её частота.

150 минут физической нагрузки в неделю — это минимальный порог, который помогает существенно продлить жизнь, даже если вы тренируетесь только по выходным.