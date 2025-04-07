Врач объяснила, почему недосып опаснее, чем вы думаете

Сон — не просто отдых, а основа здоровья, от которой напрямую зависят иммунитет, вес, психическое состояние и умственные способности. О том, к чему может привести хронический недосып, рассказала терапевт «СМ-Клиника» Ольга Корхова в беседе с «Газетой.Ru», передает Lada.kz
Регулярный недостаток сна значительно снижает иммунную защиту. По словам врача, у тех, кто спит меньше 7 часов в сутки, риск подхватить инфекцию в три раза выше, чем у людей с полноценным восьмичасовым сном.
- Во время сна организм вырабатывает цитокины — белки, которые борются с воспалениями и вирусами.
- При недосыпе их количество уменьшается, а восприимчивость к болезням, наоборот, возрастает.
Сон участвует в регулировании обмена веществ и уровня гормонов, влияющих на чувство голода.
- При недосыпе увеличивается выработка грелина — гормона, вызывающего аппетит.
- Одновременно падает уровень лептина, отвечающего за насыщение.
- Итог — склонность к перееданию и набору лишнего веса.
Эти процессы подтверждены научными исследованиями и могут способствовать развитию заболеваний, связанных с ожирением.
Недостаток сна сказывается не только на теле, но и на эмоциональном состоянии. Постоянный недосып может вызвать:
хроническую усталость,
снижение настроения,
повышенную тревожность,
депрессивные состояния.
Даже один день без полноценного сна способен вызвать раздражительность и ухудшить психоэмоциональный фон.
Сон крайне важен для работы мозга — он помогает усваивать информацию, поддерживает концентрацию и логическое мышление.
По словам терапевта, одна бессонная ночь уже способна:
снизить внимание,
ухудшить продуктивность,
затруднить принятие решений.
Это особенно опасно для тех, чья работа связана с умственным трудом и требует высокой концентрации.
Ольга Корхова подчеркивает: соблюдение режима сна и забота о его качестве — важнейшие условия для поддержания здоровья. При постоянных трудностях с засыпанием или пробуждением стоит не игнорировать проблему, а обратиться за помощью к специалисту.
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