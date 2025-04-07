Врач объяснила, почему недосып опаснее, чем вы думаете

Сон — не просто отдых, а основа здоровья, от которой напрямую зависят иммунитет, вес, психическое состояние и умственные способности. О том, к чему может привести хронический недосып, рассказала терапевт «СМ-Клиника» Ольга Корхова в беседе с «Газетой.Ru» , передает Lada.kz

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Ослабление иммунитета: защита организма под угрозой

Регулярный недостаток сна значительно снижает иммунную защиту. По словам врача, у тех, кто спит меньше 7 часов в сутки, риск подхватить инфекцию в три раза выше, чем у людей с полноценным восьмичасовым сном.

- Во время сна организм вырабатывает цитокины — белки, которые борются с воспалениями и вирусами.

- При недосыпе их количество уменьшается, а восприимчивость к болезням, наоборот, возрастает.

Лишний вес и гормоны: как недосып влияет на аппетит

Сон участвует в регулировании обмена веществ и уровня гормонов, влияющих на чувство голода.

- При недосыпе увеличивается выработка грелина — гормона, вызывающего аппетит.

- Одновременно падает уровень лептина, отвечающего за насыщение.

- Итог — склонность к перееданию и набору лишнего веса.

Эти процессы подтверждены научными исследованиями и могут способствовать развитию заболеваний, связанных с ожирением.

Психика под давлением: тревожность, депрессия, раздражительность

Недостаток сна сказывается не только на теле, но и на эмоциональном состоянии. Постоянный недосып может вызвать:

хроническую усталость,

снижение настроения,

повышенную тревожность,

депрессивные состояния.

Даже один день без полноценного сна способен вызвать раздражительность и ухудшить психоэмоциональный фон.

Умственная деятельность: мозг требует отдыха

Сон крайне важен для работы мозга — он помогает усваивать информацию, поддерживает концентрацию и логическое мышление.

По словам терапевта, одна бессонная ночь уже способна:

снизить внимание,

ухудшить продуктивность,

затруднить принятие решений.

Это особенно опасно для тех, чья работа связана с умственным трудом и требует высокой концентрации.

Вывод: здоровый сон — ключ к устойчивости организма

Ольга Корхова подчеркивает: соблюдение режима сна и забота о его качестве — важнейшие условия для поддержания здоровья. При постоянных трудностях с засыпанием или пробуждением стоит не игнорировать проблему, а обратиться за помощью к специалисту.