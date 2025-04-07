Сайты 12 зарубежных хостинг-провайдеров заблокировали в России

Роскомнадзор заблокировал сайты 12 крупных зарубежных хостинг-компаний за нарушение требований закона о так называемом «приземлении». Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей, превысила 400 миллионов рублей. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства, передает Lada.kz

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Кто попал под блокировку

В перечень заблокированных провайдеров вошли:

Amazon Web Services

Hetzner

Network Solutions

WPEngine

HostGator

Ionos

DreamHost

FastComet

GoDaddy

Bluehost

DigitalOcean

Kamatera

Эти компании не выполнили требования закона № 236-ФЗ, касающегося работы иностранных ИТ-структур в России.

Что требует закон о «приземлении»

Согласно российскому законодательству, зарубежные провайдеры, работающие с пользователями из РФ, обязаны:

Открыть на территории России филиал, представительство или зарегистрировать юридическое лицо.

Обеспечить на своем сайте наличие формы обратной связи специально для российских пользователей.

Зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Роскомнадзора — для оперативного взаимодействия с государственными органами.

Штрафы и последствия

«Несмотря на установленные нормы, ряд компаний проигнорировал требования», — отметили в Роскомнадзоре.

Общая сумма штрафов за неисполнение обязательств составила 402,9 миллиона рублей.

Кроме того, в ведомстве предупреждают, что работа таких провайдеров может быть ограничена на территории России. Это означает, что российские компании не смогут использовать их услуги для размещения сайтов и других интернет-ресурсов.

Риски для бизнеса

Роскомнадзор подчеркнул, что использование зарубежных хостинг-площадок несет определенные угрозы. В частности, иностранные провайдеры могут в любой момент приостановить сотрудничество с клиентом из России — например, по политическим причинам или по внутренним корпоративным решениям. В результате, сайт или сервис окажется недоступен для пользователей.

Рекомендации Роскомнадзора

Ведомство советует российским организациям размещать свои сайты и сервисы у провайдеров, официально включенных в реестр хостинг-компаний, соблюдающих российское законодательство.