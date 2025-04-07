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07.04.2025, 09:33

Сайты 12 зарубежных хостинг-провайдеров заблокировали в России

Новости Мира 0 470

Роскомнадзор заблокировал сайты 12 крупных зарубежных хостинг-компаний за нарушение требований закона о так называемом «приземлении». Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей, превысила 400 миллионов рублей. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства, передает Lada.kz

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Кто попал под блокировку

В перечень заблокированных провайдеров вошли:

  • Amazon Web Services

  • Hetzner

  • Network Solutions

  • WPEngine

  • HostGator

  • Ionos

  • DreamHost

  • FastComet

  • GoDaddy

  • Bluehost

  • DigitalOcean

  • Kamatera

Эти компании не выполнили требования закона № 236-ФЗ, касающегося работы иностранных ИТ-структур в России.

Что требует закон о «приземлении»

Согласно российскому законодательству, зарубежные провайдеры, работающие с пользователями из РФ, обязаны:

  • Открыть на территории России филиал, представительство или зарегистрировать юридическое лицо.

  • Обеспечить на своем сайте наличие формы обратной связи специально для российских пользователей.

  • Зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Роскомнадзора — для оперативного взаимодействия с государственными органами.

Штрафы и последствия

«Несмотря на установленные нормы, ряд компаний проигнорировал требования», — отметили в Роскомнадзоре.
Общая сумма штрафов за неисполнение обязательств составила 402,9 миллиона рублей.

Кроме того, в ведомстве предупреждают, что работа таких провайдеров может быть ограничена на территории России. Это означает, что российские компании не смогут использовать их услуги для размещения сайтов и других интернет-ресурсов.

Риски для бизнеса

Роскомнадзор подчеркнул, что использование зарубежных хостинг-площадок несет определенные угрозы. В частности, иностранные провайдеры могут в любой момент приостановить сотрудничество с клиентом из России — например, по политическим причинам или по внутренним корпоративным решениям. В результате, сайт или сервис окажется недоступен для пользователей.

Рекомендации Роскомнадзора

Ведомство советует российским организациям размещать свои сайты и сервисы у провайдеров, официально включенных в реестр хостинг-компаний, соблюдающих российское законодательство.

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