Сайты 12 зарубежных хостинг-провайдеров заблокировали в России

Роскомнадзор заблокировал сайты 12 крупных зарубежных хостинг-компаний за нарушение требований закона о так называемом «приземлении». Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей, превысила 400 миллионов рублей. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства, передает Lada.kz
В перечень заблокированных провайдеров вошли:
Amazon Web Services
Hetzner
Network Solutions
WPEngine
HostGator
Ionos
DreamHost
FastComet
GoDaddy
Bluehost
DigitalOcean
Kamatera
Эти компании не выполнили требования закона № 236-ФЗ, касающегося работы иностранных ИТ-структур в России.
Согласно российскому законодательству, зарубежные провайдеры, работающие с пользователями из РФ, обязаны:
Открыть на территории России филиал, представительство или зарегистрировать юридическое лицо.
Обеспечить на своем сайте наличие формы обратной связи специально для российских пользователей.
Зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Роскомнадзора — для оперативного взаимодействия с государственными органами.
«Несмотря на установленные нормы, ряд компаний проигнорировал требования», — отметили в Роскомнадзоре.
Общая сумма штрафов за неисполнение обязательств составила 402,9 миллиона рублей.
Кроме того, в ведомстве предупреждают, что работа таких провайдеров может быть ограничена на территории России. Это означает, что российские компании не смогут использовать их услуги для размещения сайтов и других интернет-ресурсов.
Роскомнадзор подчеркнул, что использование зарубежных хостинг-площадок несет определенные угрозы. В частности, иностранные провайдеры могут в любой момент приостановить сотрудничество с клиентом из России — например, по политическим причинам или по внутренним корпоративным решениям. В результате, сайт или сервис окажется недоступен для пользователей.
Ведомство советует российским организациям размещать свои сайты и сервисы у провайдеров, официально включенных в реестр хостинг-компаний, соблюдающих российское законодательство.
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