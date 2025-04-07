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07.04.2025, 11:54

Девятилетний школьник подорвался на загадочной бомбе

Новости Мира 0 614

Трагедия произошла в провинции Пхичит — ребенок нашел странный предмет на обочине дороги, который оказался взрывным устройством, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В Таиланде произошел трагический инцидент — девятилетний школьник погиб в результате взрыва самодельной бомбы. Как сообщает местное издание The Thaiger, происшествие случилось еще 23 марта в провинции Пхичит, однако широкая огласка была получена лишь 2 апреля, после публикации поста очевидца в социальной сети.

«Он не осознавал опасности»

Согласно сообщению жителя провинции, мальчик шел вдоль дороги и заметил на земле странный сверток, завернутый в черный целлофан. Не подозревая об угрозе, ребенок поднял находку — в этот момент произошел взрыв.

«Мальчик был еще совсем маленький и не осознавал опасности. Он подобрал предмет, и тот взорвался. (...) Еще пять бомб были найдены неподалеку. Вопрос в том, кто оставил их у дороги. Мои соболезнования семье», — написал автор поста.

Молчание властей и новые находки

По словам того же местного жителя, власти не проявили должного внимания к произошедшему: расследование, по его утверждению, не проводилось, а инцидент вскоре оказался «забыт». Однако в районной администрации подтвердили, что в курсе случившегося.

Более того, как оказалось, до этого трагического случая в том же районе уже происходили взрывы: 23 марта и ранее сдетонировали три самодельные бомбы. Позже саперы обнаружили еще одно взрывное устройство и обезвредили его.

Полиция хранит молчание

На момент публикации полиция и следственные органы не комментировали инцидент. Информации о задержании подозреваемых или ходе расследования нет.

Подобные случаи уже происходили

The Thaiger также напоминает, что в январе этого года аналогичная ситуация произошла в другой провинции — Удонтхани. Тогда домашняя собака принесла странный предмет четырехлетнему ребенку. Мальчик принял находку за мяч и показал отцу. К счастью, мужчина заподозрил неладное и вызвал саперов, которые предотвратили возможный взрыв.

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