Испытания Маргариты Симоньян: фронт с 18 лет, выкидыш, кома мужа - жизнь на грани

6 апреля главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян исполнилось 45 лет. Её карьера — это история стремительного взлёта, профессионального мужества и личных испытаний. Одна из самых узнаваемых российских журналисток, она начала свой путь в профессии в 18 лет и с тех пор не сбавляла темпа, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: ВК/страница Маргариты Симоньян

Школьные успехи и разочарование в Америке

Будущая журналистка родилась в Краснодаре 6 апреля 1980 года. В школе Маргарита отличалась высоким уровнем успеваемости и активным участием в олимпиадах. В 10-м классе она приняла участие в программе обмена и уехала в США, где провела год. Однако американская культура и ценности произвели на девушку скорее негативное впечатление, оставив чувство внутреннего протеста.

Вернувшись в Россию, Симоньян поступила на факультет журналистики Кубанского государственного университета. Также она обучалась в «Школе театрального мастерства» под руководством Владимира Познера.

Ранний старт и работа в горячих точках

Уже в 18 лет Маргарита начала работать по профессии, и почти сразу — в зоне боевых действий. Родителям она сообщила, что едет «на море», но на самом деле отправилась в командировку в горячую точку.

В 2002 году её пригласили в Москву — работать корреспондентом программы «Вести». А уже в 2004 году она освещала трагедию в Беслане, где террористы захватили школу. Этот репортаж стал одним из самых значимых в её карьере.

RT и международное признание

В 2005 году был создан телеканал Russia Today (ныне — RT), задача которого — донести российскую точку зрения до англоязычной аудитории. На пост главного редактора назначили 25-летнюю Симоньян — смелое решение, оправдавшее себя: канал быстро набрал вес на международной медиасцене.

История любви с Тиграном Кеосаяном

Личная жизнь Маргариты тоже оказалась насыщенной и драматичной. Режиссёр Тигран Кеосаян впервые обратил внимание на журналистку после её работы в Беслане. Позже, услышав критику в её адрес в радиоэфире, он написал Симоньян слова поддержки в соцсетях. Так началось их общение, которое переросло в роман.

Ради новой любви Кеосаян расстался с актрисой Алёной Хмельницкой, сохранив с ней добрые отношения и активное участие в жизни детей. Пара с Маргаритой обосновалась в Подмосковье.

Семья и дети

У Симоньян и Кеосаяна трое детей:

В 2013 году родилась дочь Марьяна.

В 2014 — сын Баграт.

В 2019 — младшая дочь Маро.

Даже во время беременности и сразу после родов Маргарита не уходила в декрет, продолжая руководить RT.

В 2020 году у супругов случилось горе — Маргарита потеряла четвёртого ребёнка. Это испытание только укрепило их союз. В 2022 году пара официально зарегистрировала отношения.

Тяжёлое испытание: болезнь супруга

В начале 2025 года стало известно, что Тигран Кеосаян находится в коме — у него серьёзные проблемы с сердцем. Маргарита обратилась к подписчикам с просьбой о молитве: