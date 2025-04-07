В центре Киева взорвался автомобиль с людьми: видео с места

Сильный взрыв прогремел в районе Бессарабской площади. На месте работают экстренные службы. В центре украинской столицы — недалеко от Бессарабской площади — произошёл мощный взрыв. На воздух взлетел легковой автомобиль. По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек, ещё как минимум один получил ранения, сообщает Lada.kz со ссылкой на НТВ

Кадр из видео

Очевидцы рассказали, что в момент взрыва в машине находилось несколько человек. Женщина, получившая травмы, была доставлена в больницу. С ней в салоне находился ребёнок, которому, к счастью, удалось избежать ранений.

Также один из свидетелей заявил, что видел в автомобиле тело погибшего мужчины.

Вокруг место ЧП оцеплено, работают экстренные службы

Судя по кадрам с места происшествия, автомобиль получил серьёзные повреждения. На месте взрыва работают пожарные, полиция и спасатели. Территория оцеплена, вокруг собрались десятки зевак.

Обстоятельства взрыва и причины произошедшего устанавливаются. Правоохранительные органы не исключают ни одну из версий, включая теракт.

Напряжённая обстановка в столице

Это не первый тревожный инцидент в Киеве за последнее время. Ранее, 8 сентября, в городе произошла перестрелка между водителями двух автомобилей. Тогда два человека получили огнестрельные ранения.