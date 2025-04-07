WhatsApp готовит полезные новшества: звонки станут тише, умнее и выразительнее

Разработчики мессенджера WhatsApp продолжают совершенствовать сервис, делая голосовые и видеозвонки удобнее для пользователей. В ближайшее время в приложении появятся сразу три новые функции, которые упростят общение и сделают его комфортнее в самых разных ситуациях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Wabetainfo .

Фото: Global Look Press

1. Входящий звонок — без суеты: новая кнопка отключения микрофона

Теперь при получении голосового вызова пользователи смогут не просто принять звонок, но и сразу отключить микрофон. Эта функция пригодится в случаях, когда вы хотите ответить на звонок, но не готовы сразу говорить — например, если вы на совещании, в шумной обстановке или просто не хотите быть услышанными.

Пользователь получает полный контроль: можно подключиться к разговору, оставаясь в тишине — собеседник поймет, что вы на связи, но говорить вы начнёте, когда сами решите.

2. Видеозвонок с выключенной камерой — теперь сразу

Еще одно обновление коснется видеосвязи. Ранее пользователи могли отключить камеру только после принятия вызова — что вызывало дискомфорт при неожиданных звонках, особенно от незнакомых номеров.

С новой функцией появится возможность изначально принять видеозвонок с выключенной камерой, а уже потом решить, включать видео или нет. Это удобно, если вы не готовы показаться в кадре — будь то утренний бардак, рабочий аврал или просто желание оценить ситуацию.

3. Эмодзи-реакции в видеозвонках: меньше слов, больше эмоций

WhatsApp внедрит эмодзи-реакции прямо во время видеозвонков. Теперь пользователи смогут выражать эмоции и реагировать на происходящее с помощью анимированных смайликов, не прерывая собеседника.

Например:

— знак согласия;

— реакция на шутку;

— выражение симпатии или поддержки.

Такие реакции особенно удобны в групповых звонках, где не всегда удобно говорить вслух — но хочется дать понять, что вы вовлечены в беседу.

Когда ждать обновления?

Точные сроки внедрения новых функций пока не называются, но, по данным портала WABetaInfo, они уже проходят стадию тестирования и скоро появятся в официальных версиях приложения.