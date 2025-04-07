«Яйца стоят как крыло от Боинга»: турист из РФ сравнил цены в четырех странах

Россияне всё чаще выбирают временную жизнь за границей, но в каком государстве продукты действительно доступны? Тревел-блогер провёл сравнение цен в России, Нидерландах, Турции и Таиланде, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: freepik

Российский блогер, автор канала «Шишкин на выезде», решил выяснить, где выгоднее всего покупать продукты. Он сравнил стоимость базовых товаров в четырёх странах, где сам жил в последнее время: в России, Нидерландах, Турции и Таиланде. Полученные результаты оказались неожиданными.

Мука: дёшево в России, дорого в Таиланде

В Таиланде местные жители в основном используют рисовую муку, поэтому привычная россиянам пшеничная — дефицит и стоит дороже. Самая доступная мука, по наблюдениям блогера, — в России.

Яйца и молоко: голландская роскошь

Цены на молочные продукты в Нидерландах шокируют. Десяток яиц обойдётся почти в 5 долларов, литр молока — чуть больше одного. Как выразился блогер, "стоят как крыло от Боинга".

Мясо: выгоднее всего в Таиланде

Таиланд — лидер по доступности курицы и говядины.

Россия и Турция демонстрируют схожие цены.

Европа снова на последнем месте: мясо там заметно дороже.

Кофе: неожиданное лидерство России

Хотя можно было бы ожидать, что Турция с её кофейными традициями предложит лучший ценник, на деле самое дешёвое кофе — в России. А вот Таиланд оказался самым дорогим в этом плане.

Масло: в Голландии — по цене деликатеса

Подсолнечное масло в Нидерландах стоит свыше 3 долларов за литр. В России — менее двух. Общая тенденция ясна: европейская продуктовая корзина самая дорогая.

Итог: Россия — вне конкуренции по доступности

По наблюдениям тревел-блогера, наиболее выгодные цены на продукты — в России. Самая дорогая страна — Нидерланды. Турция и Таиланд заняли промежуточные позиции, но тоже удивили разными категориями товаров.