«Яйца стоят как крыло от Боинга»: турист из РФ сравнил цены в четырех странах

Россияне всё чаще выбирают временную жизнь за границей, но в каком государстве продукты действительно доступны? Тревел-блогер провёл сравнение цен в России, Нидерландах, Турции и Таиланде, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny
Российский блогер, автор канала «Шишкин на выезде», решил выяснить, где выгоднее всего покупать продукты. Он сравнил стоимость базовых товаров в четырёх странах, где сам жил в последнее время: в России, Нидерландах, Турции и Таиланде. Полученные результаты оказались неожиданными.
В Таиланде местные жители в основном используют рисовую муку, поэтому привычная россиянам пшеничная — дефицит и стоит дороже. Самая доступная мука, по наблюдениям блогера, — в России.
Цены на молочные продукты в Нидерландах шокируют. Десяток яиц обойдётся почти в 5 долларов, литр молока — чуть больше одного. Как выразился блогер, "стоят как крыло от Боинга".
Таиланд — лидер по доступности курицы и говядины.
Россия и Турция демонстрируют схожие цены.
Европа снова на последнем месте: мясо там заметно дороже.
Хотя можно было бы ожидать, что Турция с её кофейными традициями предложит лучший ценник, на деле самое дешёвое кофе — в России. А вот Таиланд оказался самым дорогим в этом плане.
Подсолнечное масло в Нидерландах стоит свыше 3 долларов за литр. В России — менее двух. Общая тенденция ясна: европейская продуктовая корзина самая дорогая.
По наблюдениям тревел-блогера, наиболее выгодные цены на продукты — в России. Самая дорогая страна — Нидерланды. Турция и Таиланд заняли промежуточные позиции, но тоже удивили разными категориями товаров.
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