Назван самый разрушительный год в истории человечества

Американские исследователи из Гарвардского университета назвали 536 год нашей эры самым катастрофическим в истории человечества. Их выводы опубликовал научный журнал Science, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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Полтора года без солнца

По словам ученых, на протяжении примерно 18 месяцев Европа и большая часть Азии были окутаны плотной пеленой, которая практически не пропускала солнечные лучи. Даже в дневное время свет не был ярче, чем при полной луне. Это аномальное затемнение вызвало резкое похолодание — температура на планете снизилась в среднем на 2,5 градуса Цельсия.

Причина — мощнейшее извержение вулкана

Ледяные керны, извлеченные из гренландских ледников, зафиксировали высокое содержание серы в атмосфере, что указывает на масштабное вулканическое извержение. Вероятнее всего, вулкан в Северном полушарии выбросил в стратосферу огромное количество пепла и сернокислых аэрозолей, спровоцировав «вулканическую зиму».

Голод, болезни и падение цивилизаций

Похолодание и отсутствие солнечного света привели к неурожаю и массовому голоду. Ослабленные люди стали легкой мишенью для инфекционных заболеваний. Многие историки связывают эти события с началом пандемии бубонной чумы. Критическая ситуация усугубилась в 539 году — в Исландии вновь пробудились вулканы, вызвав новые климатические потрясения.

Что нас ждет в будущем?

Ранее специалисты также прогнозировали конец жизни на Земле — по их подсчетам, в 1 000 002 021 году из-за расширения Солнца на планете исчезнет кислород, что сделает существование невозможным.