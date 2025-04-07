Выявлен скрытый вред брака

Новое масштабное исследование поставило под сомнение представление о защитной роли брака в пожилом возрасте. Согласно данным, опубликованным в научном журнале Alzheimer’s & Dementia, супружеская жизнь может быть связана с повышенным риском развития деменции, включая болезнь Альцгеймера, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Jeongim Kwon / Unsplash

Исследование продолжалось почти два десятилетия

Работа была проведена учеными из Университета штата Флорида и Университета Монпелье. В течение 18 лет они наблюдали за состоянием более чем 24 тысяч пожилых людей, у которых на момент начала исследования не было признаков деменции. Каждый участник ежегодно проходил обследования в рамках программы Национального координационного центра по болезни Альцгеймера (США).

Кто оказался в зоне наибольшего риска?

Результаты оказались неожиданными:

У женатых и замужних деменция развивалась в 21,9% случаев .

У вдовцов — аналогичный показатель ( 21,9% ).

У разведенных — значительно ниже ( 12,8% ).

У никогда не состоявших в браке — 12,4%.

Факторы риска учтены — результат тот же

Даже после корректировки на такие важные факторы, как:

возраст,

пол,

уровень образования,

общее состояние здоровья,

наличие вредных привычек,

генетическая предрасположенность,

— супружеский статус по-прежнему оставался связан с более высоким риском развития деменции.

Особенно сильная корреляция наблюдалась в случаях болезни Альцгеймера и деменции с тельцами Леви — редкой, но тяжёлой формой когнитивного нарушения.

Почему так происходит — пока не ясно

Исследователи признают, что их выводы идут вразрез с распространённым мнением о пользе брака для когнитивного здоровья. При этом причины обнаруженной связи пока остаются неясными. По предположениям авторов работы, это может быть связано с различиями в образе жизни или психоэмоциональным фоном.