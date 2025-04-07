Выявлен скрытый вред брака

Новое масштабное исследование поставило под сомнение представление о защитной роли брака в пожилом возрасте. Согласно данным, опубликованным в научном журнале Alzheimer’s & Dementia, супружеская жизнь может быть связана с повышенным риском развития деменции, включая болезнь Альцгеймера, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru
Работа была проведена учеными из Университета штата Флорида и Университета Монпелье. В течение 18 лет они наблюдали за состоянием более чем 24 тысяч пожилых людей, у которых на момент начала исследования не было признаков деменции. Каждый участник ежегодно проходил обследования в рамках программы Национального координационного центра по болезни Альцгеймера (США).
Результаты оказались неожиданными:
У женатых и замужних деменция развивалась в 21,9% случаев.
У вдовцов — аналогичный показатель (21,9%).
У разведенных — значительно ниже (12,8%).
У никогда не состоявших в браке — 12,4%.
Даже после корректировки на такие важные факторы, как:
возраст,
пол,
уровень образования,
общее состояние здоровья,
наличие вредных привычек,
генетическая предрасположенность,
— супружеский статус по-прежнему оставался связан с более высоким риском развития деменции.
Особенно сильная корреляция наблюдалась в случаях болезни Альцгеймера и деменции с тельцами Леви — редкой, но тяжёлой формой когнитивного нарушения.
Исследователи признают, что их выводы идут вразрез с распространённым мнением о пользе брака для когнитивного здоровья. При этом причины обнаруженной связи пока остаются неясными. По предположениям авторов работы, это может быть связано с различиями в образе жизни или психоэмоциональным фоном.
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