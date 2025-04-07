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07.04.2025, 18:22

Выявлен скрытый вред брака

Новости Мира 0 357

Новое масштабное исследование поставило под сомнение представление о защитной роли брака в пожилом возрасте. Согласно данным, опубликованным в научном журнале Alzheimer’s & Dementia, супружеская жизнь может быть связана с повышенным риском развития деменции, включая болезнь Альцгеймера, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Jeongim Kwon / Unsplash
Фото: Jeongim Kwon / Unsplash

Исследование продолжалось почти два десятилетия

Работа была проведена учеными из Университета штата Флорида и Университета Монпелье. В течение 18 лет они наблюдали за состоянием более чем 24 тысяч пожилых людей, у которых на момент начала исследования не было признаков деменции. Каждый участник ежегодно проходил обследования в рамках программы Национального координационного центра по болезни Альцгеймера (США).

Кто оказался в зоне наибольшего риска?

Результаты оказались неожиданными:

  • У женатых и замужних деменция развивалась в 21,9% случаев.

  • У вдовцов — аналогичный показатель (21,9%).

  • У разведенных — значительно ниже (12,8%).

  • У никогда не состоявших в браке12,4%.

Факторы риска учтены — результат тот же

Даже после корректировки на такие важные факторы, как:

  • возраст,

  • пол,

  • уровень образования,

  • общее состояние здоровья,

  • наличие вредных привычек,

  • генетическая предрасположенность,

— супружеский статус по-прежнему оставался связан с более высоким риском развития деменции.

Особенно сильная корреляция наблюдалась в случаях болезни Альцгеймера и деменции с тельцами Леви — редкой, но тяжёлой формой когнитивного нарушения.

Почему так происходит — пока не ясно

Исследователи признают, что их выводы идут вразрез с распространённым мнением о пользе брака для когнитивного здоровья. При этом причины обнаруженной связи пока остаются неясными. По предположениям авторов работы, это может быть связано с различиями в образе жизни или психоэмоциональным фоном.

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