Трамп поставил Китаю ультиматум

Президент США Дональд Трамп поставил Китаю жесткий ультиматум, заявив, что если Китай не отменит свои высокие тарифы, США увеличат пошлины на китайские товары еще на 50%. Об этом сообщает агентство Bloomberg , ссылаясь на заявление Трампа, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Что именно требует Трамп от Китая?

Трамп заявил, что Китай обязан отказаться от введенных им 34-процентных тарифов, которые были введены на импорт товаров из США. В противном случае американская администрация примет меры, увеличив пошлины на китайские товары на 50%. Это означает, что китайские товары могут стать еще более дорогими для американских потребителей.

Как будут выглядеть новые пошлины?

Если Китай не выполнит требования Трампа, общая сумма пошлин на китайский импорт может значительно возрасти. На данный момент в США действует 34-процентная пошлина, введенная президентом на все товары из Китая, а также 20-процентный сбор, который был введен ранее. В случае введения новых санкций, суммарные пошлины на китайские товары могут превысить 100%.

Риск срыва переговоров

Кроме того, Трамп подчеркнул, что если Китай не откажется от своих ответных мер, то все переговоры с Пекином относительно запланированных встреч с американской стороной будут отменены. При этом он добавил, что переговоры с другими странами, которые выразили желание вести диалог, начнутся немедленно.

Этот шаг Трампа подчеркивает жесткость его подхода к торговым отношениям с Китаем и может значительно осложнить дальнейшие попытки разрешить торговые споры между двумя странами.