18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.34
556.34
5.97
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
07.04.2025, 21:38

Трамп поставил Китаю ультиматум

Новости Мира 0 285

Президент США Дональд Трамп поставил Китаю жесткий ультиматум, заявив, что если Китай не отменит свои высокие тарифы, США увеличат пошлины на китайские товары еще на 50%. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление Трампа, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Что именно требует Трамп от Китая?

Трамп заявил, что Китай обязан отказаться от введенных им 34-процентных тарифов, которые были введены на импорт товаров из США. В противном случае американская администрация примет меры, увеличив пошлины на китайские товары на 50%. Это означает, что китайские товары могут стать еще более дорогими для американских потребителей.

Как будут выглядеть новые пошлины?

Если Китай не выполнит требования Трампа, общая сумма пошлин на китайский импорт может значительно возрасти. На данный момент в США действует 34-процентная пошлина, введенная президентом на все товары из Китая, а также 20-процентный сбор, который был введен ранее. В случае введения новых санкций, суммарные пошлины на китайские товары могут превысить 100%.

Риск срыва переговоров

Кроме того, Трамп подчеркнул, что если Китай не откажется от своих ответных мер, то все переговоры с Пекином относительно запланированных встреч с американской стороной будут отменены. При этом он добавил, что переговоры с другими странами, которые выразили желание вести диалог, начнутся немедленно.

Этот шаг Трампа подчеркивает жесткость его подхода к торговым отношениям с Китаем и может значительно осложнить дальнейшие попытки разрешить торговые споры между двумя странами.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0
В Казахстане хотят изменить правила пенсионных выплатНовости Казахстана
13.03.2025, 11:47 0

Последние комментарии

< >
Список и контакты баз отдыха Актау
MelvinKeshy → [url=https://rutube.ru/channel/35006437/]Новости[/url]
Гибнут лебеди на побережье Каспия: экологи Мангистау взяли пробы воды
Aqtau_2023 → Экологам можно не напрягаться. Всё равно напишут что лебеди устали летать, вот и погибли. Виновных нет.
Как жители Актау смогут онлайн посмотреть праздничный концерт
bekenova → Дыбысы жоқ
Токаев и Урсула фон дер Ляйен обсудили визовый режим и редкоземельные ресурсы
Pluto 9701 → Европа привезла мыльные пузыри в обмен на наши природные ресурсы и облизывать наше чиновничество.
АНК ответила на громкие слухи о воссоединении Казахстана с Россией
дорожник → OpenSuser, да никто и не спорит. Независимость это самое главное