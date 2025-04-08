Секреты выбора места в самолете, которые могут спасти ваше здоровье

Когда мы готовимся к полету, одним из важнейших факторов, определяющих комфорт путешествия, является выбор места в самолете. Однако, помимо удобства, некоторые места могут влиять на ваше самочувствие, особенно если вы склонны к укачиванию или испытываете другие неприятные ощущения во время полета, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel

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Опытная бортпроводница из британской авиакомпании рассказала, какие места лучше избегать и где будет наиболее комфортно находиться, если вы тяжело переносите перелеты.

Где стоит избегать сидений?

Если вы часто чувствуете себя плохо во время полета, вам стоит избегать мест, расположенных в задней части самолета. Именно здесь турбулентность ощущается особенно сильно, что может значительно ухудшить ваше самочувствие. Бортпроводница советует выбирать места, расположенные ближе к центру воздушного судна, вблизи крыльев, где колебания ощущаются гораздо меньше.

Почему лучше сидеть у прохода?

Для тех, кто страдает от клаустрофобии или переживает стресс из-за высоты, оптимальным выбором будет место у прохода. Это позволит не только легче перемещаться по салону, но и снизит чувство тревоги, связанное с ограниченным пространством. По мнению бортпроводницы, такие места могут значительно улучшить восприятие полета и уменьшить дискомфорт.

Как справиться с укачиванием?

Если в ходе полета вы почувствовали себя плохо, воспользуйтесь развлекательными системами на борту. Смотрите фильмы или слушайте аудиопрограммы, специально предназначенные для борьбы с укачиванием. Стоит отметить, что для некоторых пассажиров просмотр телевизора может усугубить недомогание, но многие авиакомпании предлагают спокойные аудиотреки, которые могут помочь отвлечься и справиться с тошнотой.

Если вы чувствуете головокружение или укачивание, доктор Даниэль Цин, специалист по внутренним болезням, рекомендует принять позу с опущенной головой и закрытыми глазами. "Опустив центр тяжести чуть ниже, вы уменьшите ощущения головокружения и сможете более комфортно перенести полет," — советует он.

Какие места являются наиболее комфортными?

Оптимальным местом для комфортного путешествия, по мнению бортпроводников, является пятый ряд самолета. Рози Авад, сотрудница австралийского лоукостера, отметила, что этот ряд предоставляет отличный вид на крыло, а также предлагает дополнительное пространство для ног. Кроме того, сиденья не расположены рядом с аварийными выходами, и пассажиры могут удобно разместить свои вещи под креслом. Более того, именно в этом ряду обычно начинается обслуживание пассажиров.

Где неудобно сидеть?

Среди наименее удобных мест – последний ряд и ряды, расположенные рядом с туалетом. "Мне искренне жаль тех, кто окажется в этих местах", — с сожалением призналась Рози Авад. Эти места не только менее комфортны из-за ограниченного пространства, но и могут стать причиной неприятных запахов или других неудобств, связанных с близостью туалета.

Таким образом, выбор правильного места в самолете может существенно повлиять на ваше самочувствие и сделать полет более комфортным. Если вы страдаете от укачивания или тревоги, обратите внимание на рекомендации опытных бортпроводников, чтобы минимизировать дискомфорт и наслаждаться путешествием.