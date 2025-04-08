Секреты выбора места в самолете, которые могут спасти ваше здоровье

Когда мы готовимся к полету, одним из важнейших факторов, определяющих комфорт путешествия, является выбор места в самолете. Однако, помимо удобства, некоторые места могут влиять на ваше самочувствие, особенно если вы склонны к укачиванию или испытываете другие неприятные ощущения во время полета, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel
Опытная бортпроводница из британской авиакомпании рассказала, какие места лучше избегать и где будет наиболее комфортно находиться, если вы тяжело переносите перелеты.
Если вы часто чувствуете себя плохо во время полета, вам стоит избегать мест, расположенных в задней части самолета. Именно здесь турбулентность ощущается особенно сильно, что может значительно ухудшить ваше самочувствие. Бортпроводница советует выбирать места, расположенные ближе к центру воздушного судна, вблизи крыльев, где колебания ощущаются гораздо меньше.
Для тех, кто страдает от клаустрофобии или переживает стресс из-за высоты, оптимальным выбором будет место у прохода. Это позволит не только легче перемещаться по салону, но и снизит чувство тревоги, связанное с ограниченным пространством. По мнению бортпроводницы, такие места могут значительно улучшить восприятие полета и уменьшить дискомфорт.
Если в ходе полета вы почувствовали себя плохо, воспользуйтесь развлекательными системами на борту. Смотрите фильмы или слушайте аудиопрограммы, специально предназначенные для борьбы с укачиванием. Стоит отметить, что для некоторых пассажиров просмотр телевизора может усугубить недомогание, но многие авиакомпании предлагают спокойные аудиотреки, которые могут помочь отвлечься и справиться с тошнотой.
Если вы чувствуете головокружение или укачивание, доктор Даниэль Цин, специалист по внутренним болезням, рекомендует принять позу с опущенной головой и закрытыми глазами. "Опустив центр тяжести чуть ниже, вы уменьшите ощущения головокружения и сможете более комфортно перенести полет," — советует он.
Оптимальным местом для комфортного путешествия, по мнению бортпроводников, является пятый ряд самолета. Рози Авад, сотрудница австралийского лоукостера, отметила, что этот ряд предоставляет отличный вид на крыло, а также предлагает дополнительное пространство для ног. Кроме того, сиденья не расположены рядом с аварийными выходами, и пассажиры могут удобно разместить свои вещи под креслом. Более того, именно в этом ряду обычно начинается обслуживание пассажиров.
Среди наименее удобных мест – последний ряд и ряды, расположенные рядом с туалетом. "Мне искренне жаль тех, кто окажется в этих местах", — с сожалением призналась Рози Авад. Эти места не только менее комфортны из-за ограниченного пространства, но и могут стать причиной неприятных запахов или других неудобств, связанных с близостью туалета.
Таким образом, выбор правильного места в самолете может существенно повлиять на ваше самочувствие и сделать полет более комфортным. Если вы страдаете от укачивания или тревоги, обратите внимание на рекомендации опытных бортпроводников, чтобы минимизировать дискомфорт и наслаждаться путешествием.
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