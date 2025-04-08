Неожиданная польза семечек: как они помогают защитить мозг от старения

Семена подсолнечника, тыквы, кунжута и чиа оказались не только вкусным, но и полезным продуктом, способным замедлить процессы старения. Как объясняет диетолог Джил Нассинов, эти семена обладают уникальными свойствами, которые помогают не только поддерживать здоровье тела, но и защищать мозг от возрастных изменений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru
Как семечки помогают сохранить когнитивные функции
Основная польза семечек для мозга связана с содержанием жирных кислот омега-3. Эти вещества необходимы для нормального функционирования нервной системы и предотвращают ухудшение когнитивных функций, замедляя процессы старения мозга. Омега-3 жирные кислоты оказывают благотворное влияние на нейропластичность и улучшение памяти.
Полезные альтернативы для перекуса
Кроме семечек, диетолог предложила несколько полезных и менее калорийных вариантов перекусов. Например, ягоды, которые являются мощными антиоксидантами, помогают бороться с воспалениями и защищают клетки от повреждений. Также в числе полезных продуктов — водоросли нори, которые обладают не только противовоспалительными свойствами, но и богаты йодом и другими важными микроэлементами.
Выводы:
Семена подсолнечника, тыквы, кунжута и чиа защищают клетки от старения благодаря омега-3 жирным кислотам.
Ягоды — отличная альтернатива для борьбы с воспалениями, а водоросли нори содержат множество полезных веществ, включая йод.
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