Неожиданная польза семечек: как они помогают защитить мозг от старения

Семена подсолнечника, тыквы, кунжута и чиа оказались не только вкусным, но и полезным продуктом, способным замедлить процессы старения. Как объясняет диетолог Джил Нассинов, эти семена обладают уникальными свойствами, которые помогают не только поддерживать здоровье тела, но и защищать мозг от возрастных изменений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

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Как семечки помогают сохранить когнитивные функции

Основная польза семечек для мозга связана с содержанием жирных кислот омега-3. Эти вещества необходимы для нормального функционирования нервной системы и предотвращают ухудшение когнитивных функций, замедляя процессы старения мозга. Омега-3 жирные кислоты оказывают благотворное влияние на нейропластичность и улучшение памяти.

Полезные альтернативы для перекуса

Кроме семечек, диетолог предложила несколько полезных и менее калорийных вариантов перекусов. Например, ягоды, которые являются мощными антиоксидантами, помогают бороться с воспалениями и защищают клетки от повреждений. Также в числе полезных продуктов — водоросли нори, которые обладают не только противовоспалительными свойствами, но и богаты йодом и другими важными микроэлементами.

Выводы: