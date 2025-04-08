Самолечение парацетамолом и ибупрофеном может разрушить печень и почки

Парацетамол и ибупрофен – это широко используемые препараты, которые часто принимаются людьми без предварительной консультации с врачом. Однако такие действия могут быть опасными, предупреждает врач-терапевт и нефролог Екатерина Аршинская в интервью с «Газетой.Ru» , сообщает Lada.kz

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Парацетамол: последствия передозировки и длительного приема

Парацетамол, известный также как ацетаминофен, метаболизируется в печени. В нормальных терапевтических дозах он не вызывает вреда. Однако передозировка или длительное употребление даже в допустимых дозах может привести к серьезным последствиям. В этом случае печень перегружается, что может вызвать токсический гепатит – воспаление печени, некроз клеток печени и, в самых тяжелых случаях, печеночную недостаточность, требующую трансплантации органа. Не исключен также летальный исход.

Дополнительный риск представляет сочетание парацетамола с алкоголизмом или другими заболеваниями печени. Это значительно увеличивает вероятность токсического воздействия на орган.

Хотя парацетамол оказывает минимальное влияние на почки в обычных дозах, при длительном применении высоких доз существует риск повреждения почек. Однако такие случаи встречаются реже, чем проблемы с печенью.

Ибупрофен: нефротоксичность и гепатотоксичность

Ибупрофен, нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП), может оказывать токсическое воздействие на почки. Это проявляется в виде воспаления тканей почек (интерстициального нефрита), острого повреждения почек, хронической почечной недостаточности при длительном применении, а также задержки жидкости, отеков и повышения артериального давления.

Хотя ибупрофен в первую очередь влияет на почки, его применение также может привести к повреждению печени, хотя такие случаи встречаются реже. Особенно высок риск при длительном применении высоких доз и наличии заболеваний печени.

Совместное использование парацетамола и ибупрофена: повышенный риск

Самостоятельное использование парацетамола и ибупрофена увеличивает риск побочных эффектов, особенно в отношении печени и почек. Хотя эти препараты не всегда проявляют аддитивное воздействие, их совместное применение может усугубить проблемы с органами. Важно помнить, что каждый человек индивидуален, и реакция организма может отличаться.

Как избежать риска при применении препаратов

Самолечение парацетамолом и ибупрофеном может привести к серьезным последствиям. Прежде чем использовать эти препараты, особенно в течение длительного времени, следует проконсультироваться с врачом. Специалист оценит состояние пациента, подберет правильную дозу и курс лечения, а также учтет наличие других заболеваний и принимаемых лекарств, чтобы минимизировать риски побочных эффектов.

Важно не превышать рекомендованные дозы, внимательно читать инструкции по применению и, при возникновении любых необычных симптомов – таких как боль в боку, изменение цвета мочи, желтуха, тошнота, рвота или усталость – немедленно обратиться к врачу.