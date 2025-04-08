18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.57
566.59
6.05
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
08.04.2025, 07:39

Самолечение парацетамолом и ибупрофеном может разрушить печень и почки

Новости Мира 0 2 235

Парацетамол и ибупрофен – это широко используемые препараты, которые часто принимаются людьми без предварительной консультации с врачом. Однако такие действия могут быть опасными, предупреждает врач-терапевт и нефролог Екатерина Аршинская в интервью с «Газетой.Ru», сообщает Lada.kz

Фото: Freepik
Фото: Freepik

Парацетамол: последствия передозировки и длительного приема

Парацетамол, известный также как ацетаминофен, метаболизируется в печени. В нормальных терапевтических дозах он не вызывает вреда. Однако передозировка или длительное употребление даже в допустимых дозах может привести к серьезным последствиям. В этом случае печень перегружается, что может вызвать токсический гепатит – воспаление печени, некроз клеток печени и, в самых тяжелых случаях, печеночную недостаточность, требующую трансплантации органа. Не исключен также летальный исход.

Дополнительный риск представляет сочетание парацетамола с алкоголизмом или другими заболеваниями печени. Это значительно увеличивает вероятность токсического воздействия на орган.

Хотя парацетамол оказывает минимальное влияние на почки в обычных дозах, при длительном применении высоких доз существует риск повреждения почек. Однако такие случаи встречаются реже, чем проблемы с печенью.

Ибупрофен: нефротоксичность и гепатотоксичность

Ибупрофен, нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП), может оказывать токсическое воздействие на почки. Это проявляется в виде воспаления тканей почек (интерстициального нефрита), острого повреждения почек, хронической почечной недостаточности при длительном применении, а также задержки жидкости, отеков и повышения артериального давления.

Хотя ибупрофен в первую очередь влияет на почки, его применение также может привести к повреждению печени, хотя такие случаи встречаются реже. Особенно высок риск при длительном применении высоких доз и наличии заболеваний печени.

Совместное использование парацетамола и ибупрофена: повышенный риск

Самостоятельное использование парацетамола и ибупрофена увеличивает риск побочных эффектов, особенно в отношении печени и почек. Хотя эти препараты не всегда проявляют аддитивное воздействие, их совместное применение может усугубить проблемы с органами. Важно помнить, что каждый человек индивидуален, и реакция организма может отличаться.

Как избежать риска при применении препаратов

Самолечение парацетамолом и ибупрофеном может привести к серьезным последствиям. Прежде чем использовать эти препараты, особенно в течение длительного времени, следует проконсультироваться с врачом. Специалист оценит состояние пациента, подберет правильную дозу и курс лечения, а также учтет наличие других заболеваний и принимаемых лекарств, чтобы минимизировать риски побочных эффектов.

Важно не превышать рекомендованные дозы, внимательно читать инструкции по применению и, при возникновении любых необычных симптомов – таких как боль в боку, изменение цвета мочи, желтуха, тошнота, рвота или усталость – немедленно обратиться к врачу.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0

Последние комментарии

< >
Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ высоко оценил прошедшее в Актау мероприятие
Dushman → а курс доллара 523 тенге... Что еще нам нужно сделать, что бы мы зажили?
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе Грузии
Sara19k → Ээээ а депортированные знают грузинский язык или говорил на английском,казахском с грузинами?! Пограничник грузии не говорят ПО русски,только по английский или по грузинский.
Массовое отравление детей произошло в одной из школ Мангистау
Sara19k → Ну и кого наказали??? Думаете поставщика услуг столовой школы?! Уволили Руководителя Облоно и директора школы,а поставщика услуг никому не позволено трогать,она лицо особое и не прикосновенное.
Иван Ургант и Владимир Познер в Алматы: новые приключения в рамках совместного шоу
Pluto 9701 → Не слушай тех, кто много обещают, Они обычно ничего не выполняют. Гони друзей, что предали однажды, Кто предал раз, предаст тебя и дважды.
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе Грузии
Vladimir00 → Они воспитаны когда шашлика машлика продают,захады дарагой