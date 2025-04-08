Ефремов устроит фуршет в колонии перед выходом по УДО

В исправительной колонии №4, расположенной в Белгородской области, готовят фуршет в честь предстоящего выхода актера Михаила Ефремова по условно-досрочному освобождению (УДО). В рамках подготовки были закуплены фрукты, сладости и лимонады, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Фото: © ТАСС / Артём Геодакян

Фуршет для заключенных

По информации источников, Ефремов устроит праздничное застолье для своих друзей-заключенных, которое будет проходить перед его выходом из колонии. Ожидается, что актёр «проставится» перед другими заключёнными, чтобы отметить завершение своего тюремного срока. Отмечается, что Ефремов проводит «незабываемые 4,5 года» в колонии и организует для коллег по заключению «королевскую отвальную».

Условия УДО

Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении в феврале 2025 года. В своем обращении к руководству колонии он заявил, что страдает от здоровья, а также подчеркнул, что ежедневно работает в цеху по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил просьбу актера, и Ефремов был условно-досрочно освобожден. На свободе ему предстоит раз в месяц отмечаться в соответствующих органах, а возможность управлять автомобилем он получит только через три года. Согласно решению суда, актёр выйдет на свободу 9 апреля 2025 года.