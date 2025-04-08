18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.57
566.59
6.05
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
08.04.2025, 10:52

Ефремов устроит фуршет в колонии перед выходом по УДО

Новости Мира 0 997

В исправительной колонии №4, расположенной в Белгородской области, готовят фуршет в честь предстоящего выхода актера Михаила Ефремова по условно-досрочному освобождению (УДО). В рамках подготовки были закуплены фрукты, сладости и лимонады, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Фото: © ТАСС / Артём Геодакян
Фото: © ТАСС / Артём Геодакян

Фуршет для заключенных

По информации источников, Ефремов устроит праздничное застолье для своих друзей-заключенных, которое будет проходить перед его выходом из колонии. Ожидается, что актёр «проставится» перед другими заключёнными, чтобы отметить завершение своего тюремного срока. Отмечается, что Ефремов проводит «незабываемые 4,5 года» в колонии и организует для коллег по заключению «королевскую отвальную».

Условия УДО

Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении в феврале 2025 года. В своем обращении к руководству колонии он заявил, что страдает от здоровья, а также подчеркнул, что ежедневно работает в цеху по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил просьбу актера, и Ефремов был условно-досрочно освобожден. На свободе ему предстоит раз в месяц отмечаться в соответствующих органах, а возможность управлять автомобилем он получит только через три года. Согласно решению суда, актёр выйдет на свободу 9 апреля 2025 года.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0

Последние комментарии

< >
Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ высоко оценил прошедшее в Актау мероприятие
Dushman → а курс доллара 523 тенге... Что еще нам нужно сделать, что бы мы зажили?
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе Грузии
Sara19k → Ээээ а депортированные знают грузинский язык или говорил на английском,казахском с грузинами?! Пограничник грузии не говорят ПО русски,только по английский или по грузинский.
Массовое отравление детей произошло в одной из школ Мангистау
Sara19k → Ну и кого наказали??? Думаете поставщика услуг столовой школы?! Уволили Руководителя Облоно и директора школы,а поставщика услуг никому не позволено трогать,она лицо особое и не прикосновенное.
Иван Ургант и Владимир Познер в Алматы: новые приключения в рамках совместного шоу
Pluto 9701 → Не слушай тех, кто много обещают, Они обычно ничего не выполняют. Гони друзей, что предали однажды, Кто предал раз, предаст тебя и дважды.
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе Грузии
Vladimir00 → Они воспитаны когда шашлика машлика продают,захады дарагой