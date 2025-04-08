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08.04.2025, 11:25

Пользователей WhatsApp призвали обновить приложение из-за опасной уязвимости

Новости Мира 0 2 496

Недавно специалисты обнаружили критическую уязвимость в приложении WhatsApp для Windows, что поставило под угрозу безопасность данных пользователей. В связи с этим, пользователи старых версий мессенджера были призваны обновить приложение до последней версии, чтобы обезопасить себя от потенциальных атак, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Подробности о уязвимости

Как сообщает портал Anti-Malware, уязвимость получила идентификатор CVE-2025-30401 и затрагивает версии WhatsApp, выпущенные до сборки 2.2450.6. Эта проблема возникает из-за ошибки в обработке вложений. Злоумышленники могут воспользоваться данной брешью, чтобы убедить пользователя открыть вредоносный файл, что может привести к заражению устройства вирусом.

Уязвимость связана с некорректной обработкой MIME-типа вложений. Например, WhatsApp может неправильно идентифицировать тип файла, отображая его как изображение, в то время как на самом деле это может быть исполнимый файл с расширением, таким как .exe. Это позволяет вредоносному ПО запускаться на устройстве, несмотря на то, что файл выглядит как безопасный.

Как защититься от угрозы

Чтобы защитить свои устройства от угрозы, пользователи должны обновить WhatsApp до последней версии, в которой эта уязвимость была устранена. Эксперты подчеркивают, что подобные уязвимости особенно опасны, поскольку они используют доверие пользователей к безопасности мессенджера. Безопасность вложений в мессенджерах давно стала важной темой, и подобные инциденты лишь подтверждают необходимость регулярных обновлений и внимательности при открытии файлов.

Заключение

Для обеспечения собственной безопасности пользователи WhatsApp должны немедленно обновить приложение до актуальной версии, чтобы избежать возможных последствий от эксплуатации данной уязвимости.

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