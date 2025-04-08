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08.04.2025, 13:27

Победитель поцеловал соперника и сымитировал половой акт: скандал на турнире по ММА (видео)

Новости Мира 0 1 157

8 апреля 2025 года в Дортмунде завершился громкий и спорный поединок на турнире Octagon 69, который вызвал бурю обсуждений в мире смешанных единоборств. Бой между немецкими спортсменами Максом Хольцером и Денизом Ильбаем стал предметом скандала, когда победитель показал неприемлемое поведение в адрес своего оппонента, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sport24.ua.

Макс Хольцер / Фото gofundme
Макс Хольцер / Фото gofundme

Долгожданный бой, завершившийся скандалом

23-летний Макс Хольцер встретился с 30-летним Денизом Ильбаем в главном поединке турнира. Бойцы сражались в течение трех напряженных раундов, а в четвертом раунде Хольцер сумел провести удушающий прием сзади, заставив Ильбая сдаться.

Однако, после победы Хольцер шокировал зрителей своим поведением. Он поцеловал соперника в затылок, а затем, схватив его за талию, сымитировал половой акт. Этот жест вызвал возмущение у Ильбая, который, будучи в ярости, набросился на победителя и выбросил его за пределы октагона. Драка продолжилась уже вне ринга, что привлекло внимание зрителей и специалистов по ММА.

Неуважение к сопернику и спортивному духу

Данный инцидент, конечно, стал предметом критики со стороны болельщиков и экспертов, осуждающих непристойное поведение Хольцера. Такой поступок не только нарушил нормы спортивного этикета, но и стал важной темой обсуждения на международной арене. Несмотря на это, официально победу присудили Хольцеру, который продолжил свою беспроигрышную серию и теперь имеет в своем активе 11 побед без поражений.

Для Ильбая это поражение стало вторым в его карьере, но на его счету остается 8 побед в ММА.

Этот инцидент поднимет вопросы о дисциплине и спортивном поведении в смешанных единоборствах, что неизбежно приведет к дальнейшим обсуждениям в спортивной среде.

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