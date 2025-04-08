18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.57
566.59
6.05
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
08.04.2025, 17:04

Шансы Тиграна Кеосаяна тают: когда трансплантация сердца может помочь

Новости Мира 0 2 877

Тигран Кеосаян, известный режиссёр и телеведущий, продолжает бороться за свою жизнь после серьёзных проблем со здоровьем. Его состояние остаётся критическим, и поклонники не прекращают молиться за его выздоровление, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: тг-канал Маргариты Симоньян
Фото: тг-канал Маргариты Симоньян

Кардиолог Юрий Серебрянский предупредил, что сердце Кеосаяна сильно изношено, и в случае, если не будет проведена срочная трансплантация, его состояние может продолжать ухудшаться. Однако, по словам специалиста, если мозг пациента остаётся жизнеспособным, пересадка сердца может значительно улучшить его шансы на восстановление.

Когда возможна трансплантация сердца:

  • Наличие донора: Для пересадки необходима доступность подходящего органа.

  • Состояние мозга: Важнейший фактор — насколько повреждён мозг пациента. Если он функционирует в пределах нормы, есть шанс на восстановление.

  • Периоды комы и клинической смерти: Короткие периоды комы могут дать надежду на восстановление, но длительное пребывание в коматозном состоянии, как в случае с Кеосаяном, вызывает серьёзные опасения.

К сожалению, в случае с Тиграном Кеосаяном состояние остаётся крайне тяжёлым. Врачи прилагают все усилия для спасения его жизни, но долгий срок пребывания в коме снижает шансы на успешное восстановление.

Текущая ситуация:

  • Четвертый месяц в коме: Тигран Кеосаян не приходит в сознание, и его лечащие врачи воздерживаются от официальных заявлений.

  • Поддержка близких: Жена режиссёра, Маргарита Симоньян, обращается к поклонникам с просьбой молиться за его выздоровление, надеясь на чудо.

Время играет ключевую роль в процессе лечения, и врачи будут продолжать искать решение, чтобы дать Тиграну шанс на жизнь.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0

Последние комментарии

< >
Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ высоко оценил прошедшее в Актау мероприятие
Dushman → а курс доллара 523 тенге... Что еще нам нужно сделать, что бы мы зажили?
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе Грузии
Sara19k → Ээээ а депортированные знают грузинский язык или говорил на английском,казахском с грузинами?! Пограничник грузии не говорят ПО русски,только по английский или по грузинский.
Массовое отравление детей произошло в одной из школ Мангистау
Sara19k → Ну и кого наказали??? Думаете поставщика услуг столовой школы?! Уволили Руководителя Облоно и директора школы,а поставщика услуг никому не позволено трогать,она лицо особое и не прикосновенное.
Иван Ургант и Владимир Познер в Алматы: новые приключения в рамках совместного шоу
Pluto 9701 → Не слушай тех, кто много обещают, Они обычно ничего не выполняют. Гони друзей, что предали однажды, Кто предал раз, предаст тебя и дважды.
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе Грузии
Vladimir00 → Они воспитаны когда шашлика машлика продают,захады дарагой