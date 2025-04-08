Шансы Тиграна Кеосаяна тают: когда трансплантация сердца может помочь

Тигран Кеосаян, известный режиссёр и телеведущий, продолжает бороться за свою жизнь после серьёзных проблем со здоровьем. Его состояние остаётся критическим, и поклонники не прекращают молиться за его выздоровление, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: тг-канал Маргариты Симоньян

Кардиолог Юрий Серебрянский предупредил, что сердце Кеосаяна сильно изношено, и в случае, если не будет проведена срочная трансплантация, его состояние может продолжать ухудшаться. Однако, по словам специалиста, если мозг пациента остаётся жизнеспособным, пересадка сердца может значительно улучшить его шансы на восстановление.

Когда возможна трансплантация сердца:

Наличие донора: Для пересадки необходима доступность подходящего органа.

Состояние мозга: Важнейший фактор — насколько повреждён мозг пациента. Если он функционирует в пределах нормы, есть шанс на восстановление.

Периоды комы и клинической смерти: Короткие периоды комы могут дать надежду на восстановление, но длительное пребывание в коматозном состоянии, как в случае с Кеосаяном, вызывает серьёзные опасения.

К сожалению, в случае с Тиграном Кеосаяном состояние остаётся крайне тяжёлым. Врачи прилагают все усилия для спасения его жизни, но долгий срок пребывания в коме снижает шансы на успешное восстановление.

Текущая ситуация:

Четвертый месяц в коме: Тигран Кеосаян не приходит в сознание, и его лечащие врачи воздерживаются от официальных заявлений.

Поддержка близких: Жена режиссёра, Маргарита Симоньян, обращается к поклонникам с просьбой молиться за его выздоровление, надеясь на чудо.

Время играет ключевую роль в процессе лечения, и врачи будут продолжать искать решение, чтобы дать Тиграну шанс на жизнь.