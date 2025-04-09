В Литве потребовали от Орбакайте высказать свою позицию по поводу СВО

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Требование для концерта в Литве

Палуцкас подчеркнул, что Литва ожидает ответа от Орбакайте по данному вопросу, который необходим для проведения ее концерта в стране. Концерт артистки запланирован на 31 мая в Pramogu arena, одном из крупнейших концертных залов Литвы. Политик отметил, что несмотря на прошлое изображение Орбакайте с наградой от президента России Владимира Путина, сейчас гораздо важнее получить ее мнение по ситуации на Украине.

«Организаторы концерта могут задать ей этот вопрос и предоставить ответ общественности», — добавил Палуцкас, подчеркнув, что позиция Орбакайте является важным моментом для продолжения обсуждения ее предстоящего выступления.

Планы Орбакайте по гастролям

Ранее, в начале февраля, Кристина Орбакайте анонсировала свой тур по Европе, который намечен на май и июнь 2025 года. Помимо Литвы, артистка намерена выступить в других странах, таких как Кипр, Германия, Испания, Чехия, Эстония и Латвия. Эти гастроли должны стать частью ее возрождения концертной карьеры, поскольку в США, где она в настоящее время проживает с семьей, ее выступления не имеют большого спроса.

Возвращение на сцену в России

Также сообщается, что Орбакайте планирует вернуться к концертной деятельности в России. Это решение она приняла на фоне низкого интереса к ее выступлениям в США. Однако, по данным Telegram-канала Mash, певица опасается возможной отмены концертов и общественного давления, связанного с политической ситуацией в стране.

Таким образом, певица находится в непростом положении, вынуждена балансировать между своей карьерой и общественными ожиданиями, которые связаны с политической обстановкой как в России, так и за рубежом.