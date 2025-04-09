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08.04.2025, 19:06

В Литве потребовали от Орбакайте высказать свою позицию по поводу СВО

Новости Мира 0 689

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас призвал российскую певицу Кристину Орбакайте публично выразить свою позицию относительно российской специальной военной операции (СВО) на Украине. Выступление политика передает литовское издание LRT, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Требование для концерта в Литве

Палуцкас подчеркнул, что Литва ожидает ответа от Орбакайте по данному вопросу, который необходим для проведения ее концерта в стране. Концерт артистки запланирован на 31 мая в Pramogu arena, одном из крупнейших концертных залов Литвы. Политик отметил, что несмотря на прошлое изображение Орбакайте с наградой от президента России Владимира Путина, сейчас гораздо важнее получить ее мнение по ситуации на Украине.

«Организаторы концерта могут задать ей этот вопрос и предоставить ответ общественности», — добавил Палуцкас, подчеркнув, что позиция Орбакайте является важным моментом для продолжения обсуждения ее предстоящего выступления.

Планы Орбакайте по гастролям

Ранее, в начале февраля, Кристина Орбакайте анонсировала свой тур по Европе, который намечен на май и июнь 2025 года. Помимо Литвы, артистка намерена выступить в других странах, таких как Кипр, Германия, Испания, Чехия, Эстония и Латвия. Эти гастроли должны стать частью ее возрождения концертной карьеры, поскольку в США, где она в настоящее время проживает с семьей, ее выступления не имеют большого спроса.

Возвращение на сцену в России

Также сообщается, что Орбакайте планирует вернуться к концертной деятельности в России. Это решение она приняла на фоне низкого интереса к ее выступлениям в США. Однако, по данным Telegram-канала Mash, певица опасается возможной отмены концертов и общественного давления, связанного с политической ситуацией в стране.

Таким образом, певица находится в непростом положении, вынуждена балансировать между своей карьерой и общественными ожиданиями, которые связаны с политической обстановкой как в России, так и за рубежом.

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