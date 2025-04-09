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09.04.2025, 07:00

США ввели пошлины 104% для Китая

Новости Мира 0 605

С 9 апреля Соединённые Штаты начали взимать рекордные тарифы на китайские товары — общий уровень пошлин достиг 104%. Экономисты считают, что такая политика грозит нарушением глобальных цепочек поставок, ростом инфляции и усилением давления на Федеральную резервную систему, сообщает Lada.kz со ссылкой на theins.ru

© Getty Images / VCG / Han Jiajun
© Getty Images / VCG / Han Jiajun

Резкое обострение торгового конфликта

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге 8 апреля подтвердила: США ввели дополнительные 50% тарифов на китайские товары, в результате чего совокупный уровень пошлин достиг 104%. Новые меры вступили в силу в 00:01 по местному времени (07:01 мск) 9 апреля.

По её словам, решение было вызвано «ошибочными ответными мерами со стороны Китая». При этом Ливитт подчеркнула, что президент Дональд Трамп готов к переговорам:

«Президент уверен, что председатель Си Цзиньпин и Китай хотят заключить сделку, просто не знают, как начать. Если Китай проявит инициативу, он [Трамп] будет невероятно любезен, но будет действовать в интересах американского народа».

Условия возможного снижения пошлин в Белом доме не раскрыли.

Как тарифы росли: шаг за шагом

  • До 4 марта 2025 года: американские пошлины на китайские товары составляли 20%;

  • 2 апреля: Трамп объявил о новых тарифах — 34% для продукции из Китая (суммарно 54%);

  • 9 апреля: пошлины увеличены ещё на 50% — итоговая ставка достигла 104%.

В ответ Китай также ввёл зеркальные меры — пошлины в размере 34% на американский импорт.

Фактически, теперь за товар с себестоимостью $100 китайский экспортёр будет платить $104 в виде пошлин при ввозе в США. Это означает, что для американского потребителя такая продукция подорожает минимум до $204.

Экономические последствия: инфляция, рецессия, давление на ФРС

Экономисты предупреждают: резкое увеличение тарифов может запустить цепную реакцию в экономике США.

По словам приглашённого исследователя Center for European Policy Analysis Александра Коляндра:

«Сначала — нарушения в цепочках поставок, когда иссякнут складские запасы. Затем — рост цен, инфляция и замедление экономического роста. Президент начнёт давить на Федеральную резервную систему, требуя снижения ставки. Это приведёт к сомнениям в её независимости — и к ухудшению настроений на рынках».

Экономист Татьяна Михайлова также считает, что действия США чреваты негативными последствиями:

«Это шаг к изоляции. Китай, видимо, рассудил, что способен выдержать ответные меры. Но и для США последствия будут серьёзными — от рецессии до реструктуризации мировой торговли».

Она добавила, что:

  • США, возможно, снизят дефицит торгового баланса, но ценой падения потребления;

  • экономике придётся тратить больше на социальную поддержку;

  • возможно снижение уровня жизни и рост сбережений — но достигнутые методы разрушительны.

Михайлова подчёркивает:

«Экономику можно перестроить менее болезненными способами. СССР тоже жил в автаркии — и к чему это привело?»

Мир выберет свободную торговлю?

По мнению экспертов, новая торговая политика США может подтолкнуть другие страны к сближению между собой, ускоряя процессы по снятию барьеров и созданию альтернативных торговых альянсов.

«Если США изолируются, остальной мир, напротив, может ускорить движение к свободной торговле между собой», — резюмирует Михайлова.

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