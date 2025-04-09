Мужчина оказался каннибалом и на первом свидании сделал избраннице странное замечание

Британская блогерша Ханна Дэвис рассказала о своём самом странном свидании, которое началось с неловкости, а закончилось откровением, от которого у неё по спине пробежал холод. Историей она поделилась в TikTok, её рассказ быстро стал вирусным, а подробности вызвали бурную реакцию в соцсетях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Rapha Wilde / Unsplash

Всё начиналось вполне обычно

По словам Ханны, это произошло в 2019 году. Впервые установив приложение для знакомств, она познакомилась с мужчиной, с которым вскоре начала активно переписываться. После двух недель общения они договорились о встрече.

Некоторые тревожные сигналы в поведении мужчины начали появляться ещё до свидания — в частности, он присылал девушке обнажённые фото, — но Ханна решила не придавать этому значения.

Скандал из-за грибов

Первые 10 минут встречи прошли спокойно. Однако ситуация резко изменилась, когда в пабе Ханна заказала блюдо — фаршированные сыром и чесноком грибы. Увидев это, её спутник неожиданно начал громко осуждать её за употребление продуктов животного происхождения прямо перед другими посетителями заведения.

Он прочёл ей импровизированную лекцию о страданиях животных и обвинил в жестокости по отношению к природе за выбор вегетарианцу неприемлемого блюда.

Пугающее признание

Тем не менее, даже этот эмоциональный всплеск оказался не самым шокирующим моментом вечера. После речи о вегетарианстве мужчина перешёл к теме своих скрытых желаний и признался, что одна из его фантазий — попробовать человеческое мясо. При этом он подчеркнул, что продолжает оставаться убеждённым вегетарианцем.

«В тот момент я подумала: может быть, свидания не должны проходить так? Наверное, это тревожный звоночек», — вспоминает Ханна. Она добавила, что тут же решила закончить вечер и больше никогда не выходила с ним на связь.

По её словам, мужчина, похоже, не осознавал, насколько странным и пугающим выглядел со стороны — он был искренне удивлён, когда не получил приглашения на второе свидание.

Не единственный случай

Интересно, что жуткие откровения на тему каннибализма нередко появляются в медиапространстве. Ранее похожую историю рассказывал актёр Арми Хаммер — по его словам, он однажды застрелил животное и съел его сердце. Он не уточнил, о каком именно животном шла речь, но детально описал произошедшее, что также вызвало волну обсуждений и критики.