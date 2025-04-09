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09.04.2025, 08:19

Эксклюзив из СССР: ВАЗ-2105 для нужд КГБ появился в продаже в России — цена «кусается»

Новости Мира 0 676

На одном из российских сайтов объявлений появился по-настоящему редкий автомобиль — седан ВАЗ-21059, созданный в СССР специально для нужд Комитета государственной безопасности. Несмотря на возраст, модель сохранилась в исключительном состоянии. Однако цена за этот исторический артефакт заставляет удивиться даже коллекционеров, сообщает Lada.kz со ссылкой на RG.RU

Фото: Авто.ру
Фото: Авто.ру

Машина со спецзаданием

Редкий ВАЗ-21059 был разработан в 1986 году по специальному заказу советских спецслужб. Автомобиль получил роторно-поршневой двигатель — технологию, редкую даже по сегодняшним меркам. Такие моторы отличались высокой динамикой и компактностью, что делало машину идеальной для выполнения оперативных задач — отсюда и народное название модели: «догонялка».

Производство этой модификации велось ограниченными партиями и строго для ведомственного пользования. В свободную продажу такие автомобили никогда не поступали, что делает их особенно ценными сегодня.

30 лет спустя: почти музейный экземпляр

Выставленный на продажу автомобиль был выпущен в 1995 году — уже после распада СССР, но всё ещё в рамках небольших партий. За прошедшие десятилетия машина почти не использовалась: по данным продавца, пробег составляет всего 2000 километров.

На опубликованных фото видно, что автомобиль находится в отличном состоянии. Красное оригинальное лакокрасочное покрытие сохранилось без царапин и вмятин, а кузов выглядит как новый. Не подвергались замене и элементы подкапотного пространства.

Технические характеристики

Под капотом — тот самый роторный двигатель ВАЗ-413 мощностью 140 лошадиных сил. В паре с ним работает механическая коробка передач, а привод у автомобиля — классический, задний, как и у большинства моделей семейства ВАЗ.

Такое сочетание обеспечивало отличную динамику для своего времени и позволяло оперативникам вести преследование даже в сложных условиях городской застройки.

Цена коллекционной редкости

Несмотря на статус раритета, цена в объявлении вызывает резонанс. Продавец оценил машину в четыре миллиона рублей, что по текущему курсу превышает стоимость некоторых современных премиальных авто.

Однако для коллекционеров советской техники или поклонников автомобильной истории — это шанс приобрести уникальный экземпляр, который олицетворяет сразу несколько эпох: от советских инноваций до постсоветской реальности.

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