18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.57
566.59
6.05
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
09.04.2025, 08:50

Паша Техник отрепетировал свои похороны незадолго до смерти

Новости Мира 0 1 004

Менее чем за год до своей кончины российский рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) принял участие в необычном телепроекте, в котором инсценировал собственные похороны. Как выяснилось позже, эта ироничная постановка стала пророческой, сообщает Lada.kz со ссылкой на Aif.ru

Фото: Labelcom/YouTube
Фото: Labelcom/YouTube

«Я живее всех живых»: как Паша Техник пошутил над смертью

Весной 2024 года артист появился в специальном выпуске YouTube-шоу «Прощай, легенда» от Labelcom. Концепция проекта предполагает символическое прощание с известной личностью при жизни: участник шоу лежит в гробу, а друзья, коллеги и звёзды шоу-бизнеса произносят над ним шуточные и ироничные речи.

Паша Техник с характерной самоиронией воспринял участие в проекте. В финале выпуска он вышел из гроба и произнёс:

«Я живее всех живых. Если я дожил до 40, то вы доживёте до 150, я отвечаю».

Эпизод вызвал активное обсуждение в сети — как из-за эпатажной подачи, так и из-за того, насколько близко он оказался к реальности.

Последние дни: что стало причиной смерти

Паша Техник скончался 4 апреля 2025 года в возрасте 40 лет. Причиной смерти, по официальным данным, стал септический шок, развившийся на фоне острой дыхательной и почечной недостаточности, а также пневмонии. За несколько дней до этого артист находился в коме и был подключён к аппарату ИВЛ.

В конце марта его экстренно госпитализировали в одну из больниц Таиланда с диагнозом «острое отравление».

Документальный фильм: Ксения Собчак готовит проект о рэпере

Уже после смерти музыканта стало известно, что Ксения Собчак работает над документальным фильмом о Паше Технике. Об этом 8 апреля сообщила продюсер Екатерина Арман.

Проект будет посвящён не только творчеству, но и личности Павла Ивлева — как яркого представителя андерграунда, артиста с непростой судьбой и бунтарским характером. В фильме планируется также раскрыть подробности его последних дней, собрав воспоминания близких, коллег и очевидцев.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0

Последние комментарии

< >
Михаил Ефремов вышел из колонии
Aqtau_2023 → Ефремов молодец, ДТП-убийство человека-5 лет в колонии и УДО.
Снизить налоги на старые авто до 50% хотят в Казахстане
Aqtau_2023 → Вместо того чтобы при покупке новых или ввозимых машин убрать утильсбор и первоначалку, они налог на старые машины понижают. Видимо я не там учился.
В Актау за пять дней из окон квартир выпали трое малышей
Галина63 → Обращаюсь ко всем родителям! Блокиратор на окно стоит всего 850 тенге в каспий магазине. Устанавливается за 15 минут. Там внутри стальной трос, его не порвать, закрывается такой блокиратор на ключик,…
Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ высоко оценил прошедшее в Актау мероприятие
Ed Word → Мероприятие прошло хорошо, такие события не могут не радовать. Но Аким должен заботиться не только о картинке которую делают артисты, актеры и ивент агенства, акимат должен позаботиться в первую оче…
Импорт яиц приостановлен: Минсельхоз ввёл полугодовой запрет
Aqtau_2023 → Это для того чтобы цену на мелкие яйца поднять.