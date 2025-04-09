Паша Техник отрепетировал свои похороны незадолго до смерти

Менее чем за год до своей кончины российский рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) принял участие в необычном телепроекте, в котором инсценировал собственные похороны. Как выяснилось позже, эта ироничная постановка стала пророческой, сообщает Lada.kz со ссылкой на Aif.ru .

Фото: Labelcom/YouTube

«Я живее всех живых»: как Паша Техник пошутил над смертью

Весной 2024 года артист появился в специальном выпуске YouTube-шоу «Прощай, легенда» от Labelcom. Концепция проекта предполагает символическое прощание с известной личностью при жизни: участник шоу лежит в гробу, а друзья, коллеги и звёзды шоу-бизнеса произносят над ним шуточные и ироничные речи.

Паша Техник с характерной самоиронией воспринял участие в проекте. В финале выпуска он вышел из гроба и произнёс:

«Я живее всех живых. Если я дожил до 40, то вы доживёте до 150, я отвечаю».

Эпизод вызвал активное обсуждение в сети — как из-за эпатажной подачи, так и из-за того, насколько близко он оказался к реальности.

Последние дни: что стало причиной смерти

Паша Техник скончался 4 апреля 2025 года в возрасте 40 лет. Причиной смерти, по официальным данным, стал септический шок, развившийся на фоне острой дыхательной и почечной недостаточности, а также пневмонии. За несколько дней до этого артист находился в коме и был подключён к аппарату ИВЛ.

В конце марта его экстренно госпитализировали в одну из больниц Таиланда с диагнозом «острое отравление».

Документальный фильм: Ксения Собчак готовит проект о рэпере

Уже после смерти музыканта стало известно, что Ксения Собчак работает над документальным фильмом о Паше Технике. Об этом 8 апреля сообщила продюсер Екатерина Арман.

Проект будет посвящён не только творчеству, но и личности Павла Ивлева — как яркого представителя андерграунда, артиста с непростой судьбой и бунтарским характером. В фильме планируется также раскрыть подробности его последних дней, собрав воспоминания близких, коллег и очевидцев.