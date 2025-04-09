18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.57
566.59
6.05
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
09.04.2025, 11:06

Михаил Ефремов вышел из колонии

Новости Мира 0 871

Актёр Михаил Ефремов вышел на свободу досрочно. Его условно-досрочное освобождение было одобрено судом, и теперь он направляется в Москву. Об этом сообщили адвокаты артиста, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Освобождение по УДО

По информации «Известий», Михаил Ефремов был освобождён из исправительного учреждения по решению Алексеевского районного суда Белгородской области, который 24 марта 2025 года удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Актёр обратился с соответствующим заявлением в феврале, сославшись на проблемы со здоровьем, а также на примерное поведение и регулярную трудовую деятельность в колонии. В течение срока он работал в швейном цеху, занимаясь пошивом форменной одежды для заключённых.

Условия освобождения

Согласно решению суда, после выхода на свободу Ефремов обязан ежемесячно отмечаться в надзорных органах. Кроме того, управлять транспортными средствами он не сможет ещё три года — данная мера остаётся в силе как часть его наказания.

Фактическая дата освобождения — 9 апреля 2025 года.

Напомним: с чего всё началось

Резонансное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы. На Садовом кольце его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с другим транспортным средством. В результате аварии погиб курьер Сергей Захаров.

Суд признал Ефремова виновным в нарушении ПДД, повлёкшем смерть человека, и в сентябре 2020 года приговорил его к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Исправительное учреждение находилось в Белгородской области, где актёр провёл почти пять лет.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Ефремов молодец, ДТП-убийство человека-5 лет в колонии и УДО.
09.04.2025, 09:25
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0

Последние комментарии

< >
Михаил Ефремов вышел из колонии
Aqtau_2023 → Ефремов молодец, ДТП-убийство человека-5 лет в колонии и УДО.
Снизить налоги на старые авто до 50% хотят в Казахстане
Aqtau_2023 → Вместо того чтобы при покупке новых или ввозимых машин убрать утильсбор и первоначалку, они налог на старые машины понижают. Видимо я не там учился.
В Актау за пять дней из окон квартир выпали трое малышей
Галина63 → Обращаюсь ко всем родителям! Блокиратор на окно стоит всего 850 тенге в каспий магазине. Устанавливается за 15 минут. Там внутри стальной трос, его не порвать, закрывается такой блокиратор на ключик,…
Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ высоко оценил прошедшее в Актау мероприятие
Ed Word → Мероприятие прошло хорошо, такие события не могут не радовать. Но Аким должен заботиться не только о картинке которую делают артисты, актеры и ивент агенства, акимат должен позаботиться в первую оче…
Импорт яиц приостановлен: Минсельхоз ввёл полугодовой запрет
Aqtau_2023 → Это для того чтобы цену на мелкие яйца поднять.