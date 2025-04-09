Михаил Ефремов вышел из колонии

Актёр Михаил Ефремов вышел на свободу досрочно. Его условно-досрочное освобождение было одобрено судом, и теперь он направляется в Москву. Об этом сообщили адвокаты артиста, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Освобождение по УДО

По информации «Известий», Михаил Ефремов был освобождён из исправительного учреждения по решению Алексеевского районного суда Белгородской области, который 24 марта 2025 года удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Актёр обратился с соответствующим заявлением в феврале, сославшись на проблемы со здоровьем, а также на примерное поведение и регулярную трудовую деятельность в колонии. В течение срока он работал в швейном цеху, занимаясь пошивом форменной одежды для заключённых.

Условия освобождения

Согласно решению суда, после выхода на свободу Ефремов обязан ежемесячно отмечаться в надзорных органах. Кроме того, управлять транспортными средствами он не сможет ещё три года — данная мера остаётся в силе как часть его наказания.

Фактическая дата освобождения — 9 апреля 2025 года.

Напомним: с чего всё началось

Резонансное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы. На Садовом кольце его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с другим транспортным средством. В результате аварии погиб курьер Сергей Захаров.

Суд признал Ефремова виновным в нарушении ПДД, повлёкшем смерть человека, и в сентябре 2020 года приговорил его к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Исправительное учреждение находилось в Белгородской области, где актёр провёл почти пять лет.