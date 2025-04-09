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09.04.2025, 13:55

С 1 мая Таиланд вводит новые правила въезда для туристов

Новости Мира 0 477

С 1 мая 2025 года в Таиланде начнет действовать новая система въезда для иностранных граждан — Thailand Digital Arrival Card (TDAC). Это цифровая версия прежней бумажной формы TM6, которую теперь необходимо заполнять онлайн перед посещением страны, сообщает Lada.kz 

Фото: dev.atorus.ru
Фото: dev.atorus.ru

Вместо бумажной анкеты — цифровая карта прибытия

Как сообщает Туристическое управление Таиланда, нововведение призвано ускорить паспортный контроль и облегчить обработку данных. Внедрение TDAC осуществляется в рамках масштабной цифровизации иммиграционных процессов, проводимой Иммиграционным бюро королевства.

Обязательна для всех иностранных граждан

Новая процедура касается всех туристов, независимо от страны гражданства и способа пересечения границы — будь то самолет, корабль или наземный транспорт.
Цифровую карту TDAC необходимо заполнить онлайн не ранее чем за три дня до въезда. При этом окончательный срок заполнения пока не установлен.

Какие данные нужно указать

В форме TDAC требуется внести стандартную информацию на английском языке:

  • имя и фамилию,

  • гражданство и дату рождения,

  • номер паспорта и номер рейса,

  • контактные данные (телефон, e-mail),

  • название гостиницы,

  • цель визита,

  • состояние здоровья.

Где заполнять TDAC

Электронную карту прибытия можно заполнить на официальном сайте Иммиграционного бюро Таиланда. Платформа уже доступна и работает на пяти языках: английском, русском, китайском, японском и корейском.

Рекомендация для туристов

Власти Таиланда советуют путешественникам не откладывать оформление TDAC на последний момент и заполнить форму заранее. Это поможет избежать задержек и обеспечит более быстрое прохождение границы.

Безвизовый режим остается в силе

Напомним, что между Таиландом и Казахстаном действует постоянный безвизовый режим. Граждане обеих стран могут находиться на территории другой стороны до 30 дней подряд или до 90 дней в течение полугода.

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