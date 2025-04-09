Александр Овечкин получил необычный подарок — корову по кличке Шайба

В честь исторического рекорда по голам в НХЛ форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину подарили живой символ успеха — буренку, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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В эфире программы «Пусть говорят» 8 апреля 39-летний хоккеист принял участие в праздничном ток-шоу, организованном по случаю его достижения в Национальной хоккейной лиге. Повод более чем весомый — Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ.

Подарок от молокозавода

На передаче выступил руководитель оренбургского молокозавода «Белое озеро» Руслан Сагитов. Он сообщил, что предприятие решило отметить достижение спортсмена по-особенному — подарив ему корову с символичным именем Шайба. Буренка носит номер 8895 — именно столько голов на тот момент было у хоккеиста.

Кроме того, на заводе изготовили эксклюзивный сыр — в форме шайбы, с черной оболочкой и грецким орехом внутри. Этот оригинальный продукт стал кулинарным символом рекорда.

Исторический момент: 895-й гол

Юбилейная шайба была заброшена 6 апреля в Нью-Йорке в матче против «Айлендерс». В середине второго периода (на 7:26) Овечкин реализовал большинство, воспользовавшись передачами от партнёров по команде — Тома Уилсона и Дилана Строума. Этот гол стал первым и единственным для «Кэпиталз» в той встрече, которая завершилась поражением со счетом 1:4.

Несмотря на результат игры, именно эта шайба стала исторической — она стала 895-й в карьере Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, российский форвард превзошел легендарного канадца Уэйна Гретцки, который удерживал рекорд с 1999 года (894 гола).