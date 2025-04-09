Торговая война набирает обороты: Китай отвечает США пошлинами в 84%

В ответ на серию тарифных мер со стороны США, Китай объявил о введении новых пошлин на американские товары. С 9 апреля все поставки из США в КНР будут облагаться тарифами в размере 84%. Об этом сообщает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times, передает Lada.kz
Эскалация началась с решения президента США Дональда Трампа, который неделю назад ввел тариф в 34% на китайскую продукцию. В ответ Пекин установил аналогичный тариф на американские товары. После этого Вашингтон поднял ставку еще на 50%, на что Китай снова отреагировал симметрично.
Итог — уже со следующей полуночи по пекинскому времени импорт из США будет полностью обложен пошлиной в 84%.
Кроме ужесточения тарифов, Пекин ввел дополнительные меры:
Расширены экспортные ограничения — они теперь распространяются на 12 новых американских компаний.
В список "ненадежных субъектов" добавлены еще шесть фирм из США. Эти компании фактически лишаются права вести бизнес в Китае или с китайскими партнерами.
Напомним, 2 апреля Дональд Трамп анонсировал введение новых пошлин против 185 стран мира. Размер тарифов варьируется от 10% до 50%. Под ограничения попал и Казахстан.
Новые меры вступают в силу уже на этой неделе. Это вызвало волну реакции на международной арене.
Европейский союз выступил с критикой инициатив Трампа. Глава Еврокомиссии заявила, что Европа готова принять ответные меры, но призвала США отказаться от конфронтации и вернуться к диалогу.
Китай, в свою очередь, обозначил свою позицию чётко: он не намерен идти на уступки. Власти заявили, что не позволят "шантажировать себя" и будут "бороться до конца".
Американский лидер активно комментирует происходящее в соцсетях. После объявления Китая о контрмерах, Трамп написал:
“Китай сделал неверный ход, он в панике. Это то, что он не может себе позволить!”
Позже он выдвинул Пекину ультиматум: если Китай не отменит свои 34-процентные пошлины до 8 апреля, Соединенные Штаты 9 апреля повысят тарифы на дополнительные 50%.
Аналитики отмечают, что торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира набирает обороты. Несмотря на временную стабилизацию на фондовых рынках, напряженность лишь усиливается. Эксперты полагают, что конфликт может привести к серьезным последствиям для мировой экономики, если стороны не вернутся к переговорам.
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