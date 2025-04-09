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09.04.2025, 17:34

Торговая война набирает обороты: Китай отвечает США пошлинами в 84%

Новости Мира 0 442

В ответ на серию тарифных мер со стороны США, Китай объявил о введении новых пошлин на американские товары. С 9 апреля все поставки из США в КНР будут облагаться тарифами в размере 84%. Об этом сообщает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times, передает Lada.kz

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Как развивался конфликт

Эскалация началась с решения президента США Дональда Трампа, который неделю назад ввел тариф в 34% на китайскую продукцию. В ответ Пекин установил аналогичный тариф на американские товары. После этого Вашингтон поднял ставку еще на 50%, на что Китай снова отреагировал симметрично.

Итог — уже со следующей полуночи по пекинскому времени импорт из США будет полностью обложен пошлиной в 84%.

Новые ограничения со стороны Китая

Кроме ужесточения тарифов, Пекин ввел дополнительные меры:

  • Расширены экспортные ограничения — они теперь распространяются на 12 новых американских компаний.

  • В список "ненадежных субъектов" добавлены еще шесть фирм из США. Эти компании фактически лишаются права вести бизнес в Китае или с китайскими партнерами.

США ужесточают политику в отношении иностранных государств

Напомним, 2 апреля Дональд Трамп анонсировал введение новых пошлин против 185 стран мира. Размер тарифов варьируется от 10% до 50%. Под ограничения попал и Казахстан.

Новые меры вступают в силу уже на этой неделе. Это вызвало волну реакции на международной арене.

Реакция мировой общественности

  • Европейский союз выступил с критикой инициатив Трампа. Глава Еврокомиссии заявила, что Европа готова принять ответные меры, но призвала США отказаться от конфронтации и вернуться к диалогу.

  • Китай, в свою очередь, обозначил свою позицию чётко: он не намерен идти на уступки. Власти заявили, что не позволят "шантажировать себя" и будут "бороться до конца".

Заявления Дональда Трампа

Американский лидер активно комментирует происходящее в соцсетях. После объявления Китая о контрмерах, Трамп написал:

“Китай сделал неверный ход, он в панике. Это то, что он не может себе позволить!”

Позже он выдвинул Пекину ультиматум: если Китай не отменит свои 34-процентные пошлины до 8 апреля, Соединенные Штаты 9 апреля повысят тарифы на дополнительные 50%.

К чему приведет эскалация

Аналитики отмечают, что торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира набирает обороты. Несмотря на временную стабилизацию на фондовых рынках, напряженность лишь усиливается. Эксперты полагают, что конфликт может привести к серьезным последствиям для мировой экономики, если стороны не вернутся к переговорам.

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