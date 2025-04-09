Встречавший Ефремова сын Высоцкого пообещал журналисту «заехать в дыню» и выбил телефон

9 апреля актёр Михаил Ефремов вернулся в Москву после досрочного освобождения из колонии. Встречать его приехал друг семьи — актёр и режиссёр Никита Высоцкий. Однако встреча обернулась конфликтом с представителями СМИ, сообщает Lada.kz со ссылкой на на Telegram -канал SHOT

Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

Агрессия перед камерами

По данным Telegram-канала SHOT, сразу после прибытия Ефремова к нему подошли журналисты, в том числе корреспондент SHOT. Один из них задал вопрос о «чудовищной движухе», которую артист якобы обещал устроить после освобождения. Михаил Ефремов попытался ответить, что таких заявлений не делал.

В этот момент Никита Высоцкий, сопровождавший актёра, вмешался в разговор. Он резко отреагировал на вопрос журналиста, вырвал у него телефон и пообещал «съездить в дыню» — выражение, которое в данном контексте расценивается как угроза физического насилия.

Освобождение по УДО

Михаил Ефремов вышел на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО). В феврале 2025 года он подал соответствующее ходатайство, сославшись на проблемы со здоровьем и положительные характеристики из колонии. В частности, актёр добросовестно трудился в швейном цеху, где помогал изготавливать форму для заключённых.