Непреодолимая магнитная буря 5-го уровня начинает бушевать на Земле

С 10 по 12 апреля на Земле ожидается мощная магнитная буря, достигшая пятого уровня по девятибалльной шкале геомагнитной активности. Согласно классификации, это уже "ядовито-красный" уровень опасности — всего на одну ступень ниже чрезвычайной бури. Начало активной фазы прогнозируется на вечер среды, 10 апреля, сообщает Lada.kz со ссылкой на dzen.ru
Магнитные бури традиционно негативно сказываются на самочувствии метеозависимых людей. Под воздействием геомагнитных возмущений могут наблюдаться:
головные боли и головокружения,
скачки артериального давления,
учащенное сердцебиение,
одышка и трудности с дыханием,
бессонница,
ломота в суставах и боли в костях.
Особенно уязвимыми в такие дни становятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями — гипертоники, гипотоники, а также пациенты, страдающие аритмией. На фоне магнитных бурь увеличивается частота инсультов, гипертонических кризов и сердечных приступов.
Во время геомагнитных бурь происходят изменения в работе нервной системы, которые могут провоцировать сужение сосудов. Это, в свою очередь, приводит к резким скачкам давления и замедлению капиллярного кровотока. Ткани организма начинают испытывать кислородное голодание, а организм реагирует выбросом адреналина, который ещё сильнее сужает сосуды. Итог — ухудшение самочувствия и нарастание симптомов.
По оценкам специалистов, почти 75% населения планеты подвержены влиянию магнитных бурь в той или иной степени. Особенно чувствительны к таким явлениям люди старшего возраста — в этой категории негативную реакцию испытывают до 40% человек. Среди молодежи чувствительность варьируется от 10 до 20%.
Магнитная буря возникает в результате взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли. Последняя защищает планету от космической радиации, но при сильных солнечных вспышках поток заряженных частиц нарушает её стабильность. Это и вызывает геомагнитные колебания, способные влиять как на здоровье, так и на технические системы — например, спутниковую связь и навигацию.
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