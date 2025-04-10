Непреодолимая магнитная буря 5-го уровня начинает бушевать на Земле

С 10 по 12 апреля на Земле ожидается мощная магнитная буря, достигшая пятого уровня по девятибалльной шкале геомагнитной активности. Согласно классификации, это уже "ядовито-красный" уровень опасности — всего на одну ступень ниже чрезвычайной бури. Начало активной фазы прогнозируется на вечер среды, 10 апреля, сообщает Lada.kz со ссылкой на dzen.ru

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Влияние на здоровье: кто в зоне риска

Магнитные бури традиционно негативно сказываются на самочувствии метеозависимых людей. Под воздействием геомагнитных возмущений могут наблюдаться:

головные боли и головокружения,

скачки артериального давления,

учащенное сердцебиение,

одышка и трудности с дыханием,

бессонница,

ломота в суставах и боли в костях.

Особенно уязвимыми в такие дни становятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями — гипертоники, гипотоники, а также пациенты, страдающие аритмией. На фоне магнитных бурь увеличивается частота инсультов, гипертонических кризов и сердечных приступов.

Почему ухудшается самочувствие

Во время геомагнитных бурь происходят изменения в работе нервной системы, которые могут провоцировать сужение сосудов. Это, в свою очередь, приводит к резким скачкам давления и замедлению капиллярного кровотока. Ткани организма начинают испытывать кислородное голодание, а организм реагирует выбросом адреналина, который ещё сильнее сужает сосуды. Итог — ухудшение самочувствия и нарастание симптомов.

Масштабы воздействия: кто ощущает магнитные бури

По оценкам специалистов, почти 75% населения планеты подвержены влиянию магнитных бурь в той или иной степени. Особенно чувствительны к таким явлениям люди старшего возраста — в этой категории негативную реакцию испытывают до 40% человек. Среди молодежи чувствительность варьируется от 10 до 20%.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря возникает в результате взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли. Последняя защищает планету от космической радиации, но при сильных солнечных вспышках поток заряженных частиц нарушает её стабильность. Это и вызывает геомагнитные колебания, способные влиять как на здоровье, так и на технические системы — например, спутниковую связь и навигацию.