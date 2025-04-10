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09.04.2025, 22:54

Трамп объявил о приостановке действия пошлин США в отношении свыше 75 стран

Новости Мира 0 228

Президент США Дональд Трамп объявил о 90-дневной приостановке действия торговых пошлин в отношении свыше 75 стран. Решение вступает в силу немедленно и касается большинства ключевых экономических партнеров Вашингтона. Об этом глава Белого дома сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Kevin Lamarque/Reuters
Фото: Kevin Lamarque/Reuters

Причины приостановки

По словам Трампа, временная отмена пошлин стала ответом на многочисленные обращения от других стран, требующих пересмотра тарифной политики США. Лидеры более 75 государств обратились к американским властям с призывом:

  • обсудить торговые барьеры и неравноправные условия,

  • договориться по тарифной нагрузке,

  • рассмотреть случаи манипуляции валютными курсами,

  • устранить нетарифные ограничения.

«Я санкционировал 90-дневную паузу и существенно сниженный взаимный тариф в течение этого периода на 10%», — подчеркнул Трамп.

Исключение — Китай

Несмотря на ослабление пошлин для большинства стран, в отношении Китая США, наоборот, ужесточают политику. Трамп заявил, что тарифы на китайский импорт немедленно повышаются до 125%. По его словам, Китай продемонстрировал «неуважение к мировым рынкам».

Контекст: новая система пошлин

2 апреля Трамп представил обновленную тарифную систему, охватившую 185 стран. Базовая ставка пошлин составила 10%, однако для ряда стран она была установлена на значительно более высоком уровне:

  • 34% — для Китая,

  • 46% — для Вьетнама,

  • 20% — для стран Европейского союза.

В ответ на действия США Китай также ввел зеркальные пошлины в размере 34% на американские товары.

Последствия для мировой экономики

Резкие тарифные шаги Вашингтона вызвали негативную реакцию мирового сообщества:

  • лидеры ведущих стран осудили действия США и пригрозили ответными мерами;

  • американский фондовый рынок упал до уровня начала пандемии COVID-19;

  • акции оборонных компаний Европы также показали резкое падение;

  • по данным Bloomberg, совокупные потери богатейших людей мира составили $208 млрд после введения новых пошлин.

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