Трамп объявил о приостановке действия пошлин США в отношении свыше 75 стран

Президент США Дональд Трамп объявил о 90-дневной приостановке действия торговых пошлин в отношении свыше 75 стран. Решение вступает в силу немедленно и касается большинства ключевых экономических партнеров Вашингтона. Об этом глава Белого дома сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru
По словам Трампа, временная отмена пошлин стала ответом на многочисленные обращения от других стран, требующих пересмотра тарифной политики США. Лидеры более 75 государств обратились к американским властям с призывом:
обсудить торговые барьеры и неравноправные условия,
договориться по тарифной нагрузке,
рассмотреть случаи манипуляции валютными курсами,
устранить нетарифные ограничения.
«Я санкционировал 90-дневную паузу и существенно сниженный взаимный тариф в течение этого периода на 10%», — подчеркнул Трамп.
Несмотря на ослабление пошлин для большинства стран, в отношении Китая США, наоборот, ужесточают политику. Трамп заявил, что тарифы на китайский импорт немедленно повышаются до 125%. По его словам, Китай продемонстрировал «неуважение к мировым рынкам».
2 апреля Трамп представил обновленную тарифную систему, охватившую 185 стран. Базовая ставка пошлин составила 10%, однако для ряда стран она была установлена на значительно более высоком уровне:
34% — для Китая,
46% — для Вьетнама,
20% — для стран Европейского союза.
В ответ на действия США Китай также ввел зеркальные пошлины в размере 34% на американские товары.
Резкие тарифные шаги Вашингтона вызвали негативную реакцию мирового сообщества:
лидеры ведущих стран осудили действия США и пригрозили ответными мерами;
американский фондовый рынок упал до уровня начала пандемии COVID-19;
акции оборонных компаний Европы также показали резкое падение;
по данным Bloomberg, совокупные потери богатейших людей мира составили $208 млрд после введения новых пошлин.
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