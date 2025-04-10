Трамп объявил о приостановке действия пошлин США в отношении свыше 75 стран

Президент США Дональд Трамп объявил о 90-дневной приостановке действия торговых пошлин в отношении свыше 75 стран. Решение вступает в силу немедленно и касается большинства ключевых экономических партнеров Вашингтона. Об этом глава Белого дома сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Kevin Lamarque/Reuters

Причины приостановки

По словам Трампа, временная отмена пошлин стала ответом на многочисленные обращения от других стран, требующих пересмотра тарифной политики США. Лидеры более 75 государств обратились к американским властям с призывом:

обсудить торговые барьеры и неравноправные условия,

договориться по тарифной нагрузке,

рассмотреть случаи манипуляции валютными курсами,

устранить нетарифные ограничения.

«Я санкционировал 90-дневную паузу и существенно сниженный взаимный тариф в течение этого периода на 10%», — подчеркнул Трамп.

Исключение — Китай

Несмотря на ослабление пошлин для большинства стран, в отношении Китая США, наоборот, ужесточают политику. Трамп заявил, что тарифы на китайский импорт немедленно повышаются до 125%. По его словам, Китай продемонстрировал «неуважение к мировым рынкам».

Контекст: новая система пошлин

2 апреля Трамп представил обновленную тарифную систему, охватившую 185 стран. Базовая ставка пошлин составила 10%, однако для ряда стран она была установлена на значительно более высоком уровне:

34% — для Китая,

46% — для Вьетнама,

20% — для стран Европейского союза.

В ответ на действия США Китай также ввел зеркальные пошлины в размере 34% на американские товары.

Последствия для мировой экономики

Резкие тарифные шаги Вашингтона вызвали негативную реакцию мирового сообщества: