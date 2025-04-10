Овечкин номинирован на «Билл Мастертон Трофи» — награду за преданность хоккею

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» и легенда мирового хоккея Александр Овечкин стал одним из номинантов на награду «Билл Мастертон Трофи». Об этом сообщила журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер в социальной сети X. Позже эту информацию подтвердил официальный аккаунт Профессиональной ассоциации хоккейных журналистов (PHWA), которая ежегодно определяет обладателя престижной премии, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Матч ТВ".
Награда «Билл Мастертон Трофи» вручается игроку НХЛ, который ярче других проявил:
упорство,
высокое спортивное мастерство,
и преданность хоккею.
Это один из самых уважаемых индивидуальных призов лиги, подчеркивающий не только профессиональные, но и человеческие качества игрока.
«Капитан “Кэпиталз” номинирован на приз “Билл Мастертон”, который вручается игроку, демонстрирующему такие качества, как упорство, мастерство и преданность игре», — написала Сильбер.
Поводом для номинации, вероятно, послужило недавнее историческое достижение нападающего. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя рекорд Уэйна Гретцки (894 гола).
Общая статистика россиянина в лиге впечатляет:
Голы в регулярке: 895
Голы с учётом плей-офф: 967
По общему количеству голов в истории НХЛ он занимает второе место, уступая только Гретцки (1016 голов).
Несмотря на внушительное число индивидуальных наград, трофея «Билл Мастертон» в коллекции Александра Овечкина до сих пор не было. Нынешняя номинация может стать шансом добавить эту награду к своему впечатляющему послужному списку.
Кроме Овечкина, на получение приза претендует и ещё один российский хоккеист — вратарь «Филадельфии» Иван Федотов, недавно вернувшийся в НХЛ после сложного периода в карьере.
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