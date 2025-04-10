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10.04.2025, 07:17

Овечкин номинирован на «Билл Мастертон Трофи» — награду за преданность хоккею

Новости Мира 0 518

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» и легенда мирового хоккея Александр Овечкин стал одним из номинантов на награду «Билл Мастертон Трофи». Об этом сообщила журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер в социальной сети X. Позже эту информацию подтвердил официальный аккаунт Профессиональной ассоциации хоккейных журналистов (PHWA), которая ежегодно определяет обладателя престижной премии, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Матч ТВ".

Александр Овечкин / Фото: © Hannah Foslien / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Александр Овечкин / Фото: © Hannah Foslien / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Что представляет собой трофей?

Награда «Билл Мастертон Трофи» вручается игроку НХЛ, который ярче других проявил:

  • упорство,

  • высокое спортивное мастерство,

  • и преданность хоккею.

Это один из самых уважаемых индивидуальных призов лиги, подчеркивающий не только профессиональные, но и человеческие качества игрока.

«Капитан “Кэпиталз” номинирован на приз “Билл Мастертон”, который вручается игроку, демонстрирующему такие качества, как упорство, мастерство и преданность игре», — написала Сильбер.

Новый рекорд: Овечкин обошёл Гретцки

Поводом для номинации, вероятно, послужило недавнее историческое достижение нападающего. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя рекорд Уэйна Гретцки (894 гола).

Общая статистика россиянина в лиге впечатляет:

  • Голы в регулярке: 895

  • Голы с учётом плей-офф: 967

  • По общему количеству голов в истории НХЛ он занимает второе место, уступая только Гретцки (1016 голов).

Премии в коллекции и новая возможность

Несмотря на внушительное число индивидуальных наград, трофея «Билл Мастертон» в коллекции Александра Овечкина до сих пор не было. Нынешняя номинация может стать шансом добавить эту награду к своему впечатляющему послужному списку.

Не единственный россиянин в списке

Кроме Овечкина, на получение приза претендует и ещё один российский хоккеист — вратарь «Филадельфии» Иван Федотов, недавно вернувшийся в НХЛ после сложного периода в карьере.

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