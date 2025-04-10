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10.04.2025, 07:27

Британец перестал пить на 365 дней — и не узнал себя в зеркале

Новости Мира 0 1 109

31-летний Кэм Джонс из Великобритании полностью пересмотрел свой образ жизни — и не узнал себя в зеркале. Отказавшись от алкоголя на 365 дней, он достиг впечатляющих результатов не только во внешности, но и в психологическом состоянии, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: thesun.co.uk
Фото: thesun.co.uk

Началось всё с челленджа

Изначально Джонс вовсе не собирался бросать пить на целый год. Он просто решил поучаствовать в фитнес-челлендже, который включал:

  • занятия спортом дважды в день,

  • здоровое питание,

  • полный отказ от алкоголя на 75 дней.

Уже через несколько недель он заметил положительные изменения и решил продолжать. Так эксперимент превратился в новый стиль жизни.

Газировка вместо вина — и бессонница ушла

Раньше Кэм завершал каждый день бокалом вина, но теперь заменил его на газированные напитки без алкоголя. Такой простой шаг дал неожиданные результаты:

  • нормализовался сон — многолетняя бессонница осталась в прошлом,

  • улучшилось настроение,

  • появилось больше энергии.

«Все, что мне нужно было сделать, — это отказаться от привычного вечернего бокала вина», — поделился он.

Новый ритм жизни и впечатляющая форма

Просыпаясь в шесть утра, Джонс начал утро с зарядки или похода в спортзал. Постепенно это стало его ежедневной привычкой. В результате:

  • ушёл лишний вес,

  • улучшилась концентрация,

  • повысилась мотивация и жизненный тонус.

Экономия и уверенность в себе

Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk

Отказ от алкоголя положительно сказался и на бюджете — траты на алкоголь больше не «съедают» деньги. При этом, по словам Кэма, он стал чувствовать себя гораздо увереннее в обществе и получил множество комплиментов от окружающих.

«Я в лучшей форме, чем когда-либо, и это не только про тело — это про голову и жизнь в целом», — говорит британец.

Вывод

История Кэма Джонса — наглядный пример того, как даже временный отказ от вредных привычек может перерасти в новую главу жизни. Всего 75 дней эксперимента переросли в год здорового образа жизни, улучшений и полной трансформации.

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