Телефон не «доживает» до вечера: утром 100%, к обеду — 30%. Что делать со «смертью» батареи?

Каждое утро вы снимаете телефон с зарядки, радуясь 100% заряда. Но проходит всего несколько часов, и батарея стремительно опускается к нулю — даже если вы почти не пользовались устройством. Знакомая ситуация? Причина чаще всего кроется не в неисправной батарее, а в фоновых приложениях, работающих без вашего ведома, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny
Многие приложения продолжают функционировать даже после того, как вы их закрыли. Они:
проверяют входящую почту;
отслеживают местоположение через GPS;
автоматически обновляются;
синхронизируют данные;
отправляют уведомления в реальном времени.
Такая активность требует постоянного подключения к интернету, доступа к различным функциям телефона — а значит, расходует заряд аккумулятора, даже если экран давно погас.
На Android:
Откройте настройки.
Перейдите в раздел «Батарея».
Изучите статистику потребления — там указано, какие приложения работают в фоновом режиме и сколько энергии они используют.
На iPhone:
Зайдите в настройки.
Откройте раздел «Аккумулятор».
Ознакомьтесь с графиком потребления — вы сразу увидите, кто занимает лидирующие позиции. Обычно это мессенджеры и социальные сети.
Чтобы продлить время автономной работы смартфона, воспользуйтесь следующими советами:
Отключайте ненужные функции: если не используете Bluetooth, Wi-Fi или NFC — временно их выключите.
Включите режим энергосбережения: он ограничит фоновую активность и снизит нагрузку на аккумулятор.
Настройте разрешения для приложений: запретите доступ к геолокации и автосинхронизации тем программам, которым это не критично.
Контролируйте уведомления: оставьте только важные — остальное отключите.
Полностью блокировать фоновые процессы не стоит. Это может привести к сбоям в работе приложений — например, вы перестанете получать уведомления от банков или мессенджеров, а обновления будут приходить с задержкой.
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