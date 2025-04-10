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10.04.2025, 07:48

Телефон не «доживает» до вечера: утром 100%, к обеду — 30%. Что делать со «смертью» батареи?

Новости Мира 0 936

Каждое утро вы снимаете телефон с зарядки, радуясь 100% заряда. Но проходит всего несколько часов, и батарея стремительно опускается к нулю — даже если вы почти не пользовались устройством. Знакомая ситуация? Причина чаще всего кроется не в неисправной батарее, а в фоновых приложениях, работающих без вашего ведома, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Что такое фоновые приложения и как они разряжают смартфон

Многие приложения продолжают функционировать даже после того, как вы их закрыли. Они:

  • проверяют входящую почту;

  • отслеживают местоположение через GPS;

  • автоматически обновляются;

  • синхронизируют данные;

  • отправляют уведомления в реальном времени.

Такая активность требует постоянного подключения к интернету, доступа к различным функциям телефона — а значит, расходует заряд аккумулятора, даже если экран давно погас.

Как проверить, какие приложения расходуют больше всего энергии

На Android:

  1. Откройте настройки.

  2. Перейдите в раздел «Батарея».

  3. Изучите статистику потребления — там указано, какие приложения работают в фоновом режиме и сколько энергии они используют.

На iPhone:

  1. Зайдите в настройки.

  2. Откройте раздел «Аккумулятор».

  3. Ознакомьтесь с графиком потребления — вы сразу увидите, кто занимает лидирующие позиции. Обычно это мессенджеры и социальные сети.

Что делать, чтобы батарея держалась дольше

Чтобы продлить время автономной работы смартфона, воспользуйтесь следующими советами:

  • Отключайте ненужные функции: если не используете Bluetooth, Wi-Fi или NFC — временно их выключите.

  • Включите режим энергосбережения: он ограничит фоновую активность и снизит нагрузку на аккумулятор.

  • Настройте разрешения для приложений: запретите доступ к геолокации и автосинхронизации тем программам, которым это не критично.

  • Контролируйте уведомления: оставьте только важные — остальное отключите.

Важно: не отключайте всё подряд

Полностью блокировать фоновые процессы не стоит. Это может привести к сбоям в работе приложений — например, вы перестанете получать уведомления от банков или мессенджеров, а обновления будут приходить с задержкой.

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