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10.04.2025, 08:57

Суд арестовал драгоценности и часы, которые Николай Басков дарил жене

Новости Мира 0 1 100

В рамках расследования дела бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, под арест попали ценные украшения и коллекция часов Светланы Шпигель — бывшей супруги певца Николая Баскова и украинского бизнесмена Вячеслава Соболева. Об этом сообщает РИА Новости, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Juliya Khanina/Russian Look/Global Look Press
Фото: Juliya Khanina/Russian Look/Global Look Press

Что известно об аресте имущества

Как уточняется, арест наложен на предметы роскоши, которые Шпигель получила в дар от своих бывших мужей:

  • Николая Баскова — российского певца (брак длился с 2001 по 2008 год);

  • Вячеслава Соболева — бывшего заместителя председателя правления компании «Нафтогаз Украины» (брак с 2011 по 2014 год).

Защита Шпигель настаивает, что арест имущества является неправомерным. По утверждению адвокатов, драгоценности и часы были переданы ей в рамках раздела совместно нажитого имущества до марта 2015 года, а значит, не имеют отношения к уголовному делу.

«На суде не было представлено доказательств, что ценности получены преступным путём», — заявили представители защиты.

Финансовые проблемы и банкротство

В конце марта Арбитражный суд Москвы начал процедуру реструктуризации долгов Светланы Шпигель — начальную стадию банкротства. Инициатором выступил конкурсный управляющий фармацевтической компании «Биотэк», принадлежащей её отцу, Борису Шпигелю.

Ранее три судебные инстанции обязали Светлану Шпигель выплатить этой компании сумму в размере около 67 миллионов рублей.

Уголовное дело о взятке

В 2023 году Измайловский суд Москвы приговорил Светлану Шпигель к 11 годам лишения свободы за дачу взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. По данным следствия:

  • В период с июня 2019 по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от неё взятки на сумму более 30 миллионов рублей, включая наличные деньги и швейцарские часы.

  • Взамен чиновник способствовал заключению государственных контрактов с компаниями, связанными с семьёй Шпигель.

Позже, 5 ноября 2024 года, суд освободил её от отбывания наказания по состоянию здоровья.

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