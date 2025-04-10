Суд арестовал драгоценности и часы, которые Николай Басков дарил жене

В рамках расследования дела бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, под арест попали ценные украшения и коллекция часов Светланы Шпигель — бывшей супруги певца Николая Баскова и украинского бизнесмена Вячеслава Соболева. Об этом сообщает РИА Новости , передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Juliya Khanina/Russian Look/Global Look Press

Что известно об аресте имущества

Как уточняется, арест наложен на предметы роскоши, которые Шпигель получила в дар от своих бывших мужей:

Николая Баскова — российского певца (брак длился с 2001 по 2008 год);

Вячеслава Соболева — бывшего заместителя председателя правления компании «Нафтогаз Украины» (брак с 2011 по 2014 год).

Защита Шпигель настаивает, что арест имущества является неправомерным. По утверждению адвокатов, драгоценности и часы были переданы ей в рамках раздела совместно нажитого имущества до марта 2015 года, а значит, не имеют отношения к уголовному делу.

«На суде не было представлено доказательств, что ценности получены преступным путём», — заявили представители защиты.

Финансовые проблемы и банкротство

В конце марта Арбитражный суд Москвы начал процедуру реструктуризации долгов Светланы Шпигель — начальную стадию банкротства. Инициатором выступил конкурсный управляющий фармацевтической компании «Биотэк», принадлежащей её отцу, Борису Шпигелю.

Ранее три судебные инстанции обязали Светлану Шпигель выплатить этой компании сумму в размере около 67 миллионов рублей.

Уголовное дело о взятке

В 2023 году Измайловский суд Москвы приговорил Светлану Шпигель к 11 годам лишения свободы за дачу взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. По данным следствия:

В период с июня 2019 по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от неё взятки на сумму более 30 миллионов рублей , включая наличные деньги и швейцарские часы .

Взамен чиновник способствовал заключению государственных контрактов с компаниями, связанными с семьёй Шпигель.

Позже, 5 ноября 2024 года, суд освободил её от отбывания наказания по состоянию здоровья.