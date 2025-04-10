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10.04.2025, 10:44

Почему жареная колбаса сегодня может привести к раку — и что было по-другому в СССР

Новости Мира 0 961

Жареная колбаса — частый ингредиент повседневных блюд. Её добавляют в яичницу, омлеты, солянку, макароны. Однако медики предупреждают: такая привычка может серьёзно навредить здоровью. Особенно это касается современных колбасных изделий, которые при термической обработке становятся потенциально канцерогенными, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Колбаса в СССР: натуральная, но скоропортящаяся

Во времена Советского Союза жарка колбасы была повседневным делом. Однако стоит учитывать: колбаса того времени была совсем другим продуктом.

  • Производство строго регулировалось ГОСТами.

  • В состав входили натуральные ингредиенты: мясо, специи, соль.

  • Не использовались искусственные добавки и консерванты.

  • Из-за отсутствия химии срок хранения был коротким, поэтому продукт часто подвергался термической обработке — в том числе жарке.

Таким образом, обработка была скорее мерой предосторожности, а не риском.

Современная колбаса: смесь химии и маркетинга

Сегодня ситуация кардинально изменилась:

  • В рецептуре используется множество усилителей вкуса, красителей и стабилизаторов.

  • Производители стремятся максимально продлить срок хранения.

  • Качество сырья нередко вызывает сомнения: часто основой служат костная мука, свиная шкура, жир и соевые добавки.

При нагревании эти компоненты вступают в химические реакции, которые могут быть опасны для организма.

ВОЗ: жареная колбаса увеличивает риск онкологии

Эксперты Всемирной организации здравоохранения предупреждают:

  • При жарке колбасы происходит разложение азотсодержащих соединений.

  • Они вступают в реакцию с мясными белками и образуют канцерогенные вещества.

  • Регулярное употребление переработанного мяса (в том числе колбасы) повышает риск онкологических заболеваний на 18%.

  • Жарка делает этот риск ещё выше.

Что советуют врачи

Медики рекомендуют подходить к выбору мясных продуктов с осторожностью:

  • Лучше выбирать качественную колбасу из натурального мяса, пусть и в меньшем объёме.

  • Избегать дешёвых продуктов сомнительного состава.

  • По возможности отказаться от жарки — особенно на масле.

  • В идеале — заменить колбасу на натуральное мясо или птицу, приготовленные щадящими способами.

Вывод

Привычка жарить колбасу, унаследованная от советских времён, сегодня может обернуться серьёзными последствиями для здоровья. Если раньше речь шла о натуральном продукте, то сейчас это часто — химический коктейль, опасный при нагревании. Рациональный подход и внимательность к составу — лучший способ сохранить здоровье.

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